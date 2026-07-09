வரலாற்று சிறப்புமிக்க லார்ட்ஸ் டெஸ்ட் வெற்றி, டி20 உலக கோப்பை ஏமாற்றத்தைப் போக்கும்: ஹர்மன்ப்ரீத் கவுர்

இங்கிலாந்தில் பெண்களுக்ான டி20 உலக கோப்பை கிரிக்கெட் தொடர் நடைபெற்றது. இதில் இந்திய அணி குரூப் சுற்று போட்டியுடன் வெளியேறி ஏமாற்றம் அடைந்தது. அரையிறுதிக்கு முன்னேற முடியவில்லை. இது இந்திய அணி வீராங்களை மிகுந்த கவலை அடையச் செய்துள்ளது.
இந்த நிலையில் நாளை இந்தியா- இங்கிலாந்து மகளிர் அணிகளுக்கு இடையிலான டெஸ்ட் போட்டி புகழ்பெற்ற லார்ட்ஸ் மைதானத்தில் நடைபெற இருக்கிறது. மேலும், லார்ட்ஸ் மைதானத்தில் நடைபெறும் முதல் மகளிர் டெஸ்ட் கிரிக்கெட் போட்டி இதுவாகும்.
இது தொடர்பாக இந்திய மகளிர் அணி கேப்டன் ஹர்மன்ப்ரீத் கவுர கூறியதாவது:-
இங்கிலாந்துக்கு எதிரான வரலாற்றுச் சிறப்புமிக்க லார்ட்ஸ் டெஸ்ட் போட்டி நாளை தொடங்கவுள்ளது. இந்த போட்டி இந்திய அணிக்கு மிகப்பெரிய தருணம். புகழ்பெற்ற இந்த மைதானத்தில் கிடைக்கும் வெற்றியானது, டி20 உலகக் கோப்பையிலிருந்து முன்கூட்டியே வெளியேறிய ஏமாற்றத்தைப் போக்குவது மட்டுமல்லாமல், அணியின் வரலாற்றில் ஒரு முக்கிய மைல்கல்லாகவும் அமையும்.
ஆண்களுக்கான முதல் டெஸ்ட் போட்டியை நடத்திய பிறகு, பெண்களுக்கான முதல் டெஸ்ட் போட்டியை லார்ட்ஸ் மைதானம் நடத்த 142 ஆண்டுகள் ஆகியுள்ளன. இதனால், நீண்ட காலமாக எதிர்பார்க்கப்பட்ட ஒரு மைல்கல்லாக இந்தப் போட்டி அமைந்துள்ளது.
இங்கிலாந்து மற்றும் வேல்ஸில் நடைபெற்ற டி20 உலகக் கோப்பையின் குரூப் சுற்றிலேயே இந்தியா வெளியேறிய நிலையில், புகழ்பெற்ற லார்ட்ஸ் மைதானத்தில் கிடைக்கும் வெற்றி அணியின் மன உறுதியை அதிகரிக்கச் சிறந்த வாய்ப்பாக அமையும். புகழ்பெற்ற இந்த மைதானத்தில் வெற்றி பெறுவது அணிக்கு ஒரு சிறப்பான தருணமாக இருக்கும்.
இந்தப் டெஸ்ட் போட்டி எங்களுக்கு ஒரு மிகப்பெரிய தருணம் என்று நான் நினைக்கிறேன். ஏனெனில் இதில் வெற்றி பெற்றால் அது அணிக்கு மிகவும் நல்லது. டி20 உலக கோப்பையில் எங்களால் சிறந்த ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்த முடியவில்லை என்பதால் அனைவரும் மிகவும் வருத்தமடைந்திருந்தனர்.
சில தருணங்களில் நாங்கள் சிறப்பாக விளையாடினோம், ஆனால் துரதிர்ஷ்டவசமாக ஒரு அணியாக எங்களால் (டி20 உலகக் கோப்பையில்) சிறப்பாகச் செயல்பட முடியவில்லை. ஆனால் இந்த டெஸ்ட் போட்டியின் மூலம் நாங்கள் பல விஷயங்களைச் சரிசெய்ய முடியும். அந்த நம்பிக்கையை மீண்டும் பெற முடியும். அப்போது நீங்கள் மிகவும் வலிமையானவர்களாகவும், உலகின் சிறந்த அணியாகவும் உணர்வீர்கள்
இந்த வரலாற்றுச் சிறப்புமிக்க போட்டியை மறக்க முடியாததாக மாற்ற, ஒவ்வொரு வீராங்கனையும் பங்களித்து ஒருவருக்கொருவர் ஆதரவாக இருப்பார்கள். சில சமயங்களில், விஷயங்கள் நாம் நினைத்தபடி நடக்காதபோது சற்றே சோர்வாக உணரக்கூடும். எனவே, இந்த டெஸ்ட் போட்டி எங்களுக்கு மிகவும் முக்கியமானது என்று நான் கருதுகிறேன். நாங்கள் ஒன்றிணைந்து விளையாடி, ஒருவருக்கொருவர் ஆதரவளித்து வெற்றி பெற்றால், அந்த வெற்றி எங்களுக்கு மீண்டும் மிகுந்த தன்னம்பிக்கையை அளிக்கும். அத்துடன், வரவிருக்கும் போட்டிகளிலும் இது எங்களுக்குப் பெரிதும் உதவும். மேலும், இந்த மாதம் ஒரு வரலாற்றுச் சிறப்புமிக்க தருணமாக அமையவுள்ளது.
லார்ட்ஸ் மைதானத்தில் விளையாடுவது ஒவ்வொரு கிரிக்கெட் வீரரின் கனவு. இந்த வரலாற்றுச் சிறப்புமிக்க நிகழ்வுக்காக ஒட்டுமொத்த அணியும் மிகுந்த உற்சாகத்தில் உள்ளது. புகழ்பெற்ற இந்த மைதானத்தில் முதன்முறையாகப் பெண்கள் டெஸ்ட் போட்டி நடைபெறவுள்ளது என்பது தனக்கு ஆச்சரியத்தை அளித்தது.
இது எங்கள் அனைவருக்கும் ஒரு மிக முக்கியமான தருணம். ஒரு கேப்டனாகவும், வீராங்கனையாகவும் இந்த வாய்ப்பை நான் ஆவலுடன் எதிர்நோக்கியுள்ளேன். சிறுவயதிலிருந்தே டெஸ்ட் போட்டிகளில் விளையாட வேண்டும் என்று நாங்கள் கனவு காண்போம். அதில் லார்ட்ஸ் மைதானத்தில் விளையாடுவதும் ஒரு கனவாக இருக்கும். எங்களுக்கு இந்த வாய்ப்பு கிடைத்ததில் நான் மிகவும் மகிழ்ச்சியடைகிறேன். மற்ற வீராங்கனைகளும் மிகுந்த உற்சாகத்தில் உள்ளனர். ஒரு அணியாக இந்த வாய்ப்பை நாங்கள் ஆவலுடன் எதிர்நோக்கியுள்ளோம்.
பல ஆண்டுகளுக்குப் பிறகு இந்தப் போட்டி நடைபெறவுள்ளது குறித்து நாங்கள் பேசிக்கொண்டிருந்தோம். பெண்களும் லார்ட்ஸ் டெஸ்ட் போட்டியின் ஒரு பகுதியாக இருக்க முடியும் என்பதை உணர எங்களுக்கு இத்தனை ஆண்டுகள் தேவைப்பட்டுள்ளன. உண்மையைச் சொல்லப்போனால், இதைப் பற்றி எனக்குத் தெரியாது, அதனால் இது எனக்கு ஆச்சரியமாக இருந்தது. ஆனால், இது ஒரு சிறந்த வாய்ப்பு. இது சற்று தாமதமாக வந்திருக்கலாம், ஆனால் வாய்ப்பு நழுவிப்போகவில்லை. நான் இன்னும் விளையாடிக் கொண்டிருக்கிறேன். இந்த வரலாற்றுச் சிறப்புமிக்க நாளில் பங்கேற்கும் வாய்ப்பையும் பெற்றுள்ளேன்.
பெண்கள் டெஸ்ட் போட்டிகள் குறைவாகவே நடைபெறுவதால், சிவப்பு பந்து (red-ball) கிரிக்கெட்டிற்கு மாறுவது சவாலானதாக இருக்கும். இருப்பினும், லார்ட்ஸில் விளையாடும் உற்சாகம் அணியை இந்தச் சவாலைச் சிறப்பாக எதிர்கொள்ளத் தூண்டும்
உண்மையைச் சொல்லப்போனால், இது சற்று சவாலானதுதான். ஏனெனில் சிவப்பு பந்து கிரிக்கெட்டில் விளையாடி எங்களுக்கு அவ்வளவாகப் பழக்கமில்லை. ஆனால் இந்தப் போட்டிக்காக நாங்கள் அனைவரும் மிகுந்த உற்சாகத்தில் இருக்கிறோம் என்று நினைக்கிறேன். வலைப்பயிற்சியின் (nets) போது நாங்கள் நான்கு அல்லது ஐந்து செசன்களில் சிறப்பாகச் செயல்பட்டோம். எனவே, இது எங்களுக்குப் பழகாத ஒன்றாக இருந்தாலும், நாங்கள் மிகுந்த உற்சாகத்துடன் இருக்கிறோம். ஒரு விஷயத்தில் உற்சாகமாக இருக்கும்போது, எப்போதும் நம்முடைய சிறந்த ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்துவோம் என்று நான் கருதுகிறேன்.
கிரிக்கெட் வீராங்கனைகளாக, நாங்கள் நிச்சயமாகப் பல டெஸ்ட் போட்டிகளில் பங்கேற்க விரும்புகிறோம். ஆனால், அது உயர்மட்ட அதிகாரிகளின் முடிவு என்று நான் நினைக்கிறேன். இதுவரை நான் ஏற்றத்தாழ்வுகள் அனைத்தையும் பார்த்திருக்கிறேன். அத்துடன் இத்தனை ஆண்டுகளாக மகளிர் கிரிக்கெட் வளர்ந்து வருவதையும் கண்டுள்ளேன். நாம் சரியானவர்களின் கைகளில் இருக்கிறோம் என்றும், முடிவுகளை எடுப்பதற்கு அவர்களே (கிரிக்கெட் வாரியங்கள்) சரியானவர்கள் என்றும் நான் கருதுகிறேன்.
ஒரு வீராங்கனையாக என்னைக் கேட்டால், நான் நிறைய கிரிக்கெட் போட்டிகளில் விளையாடவே விரும்புகிறேன். சும்மா வீட்டில் அமர்ந்திருக்க விரும்பவில்லை. ஆனால், நாங்கள் இந்த காலகட்டத்தை மகிழ்ச்சியாகவே கழிக்கிறோம். நாங்கள் மிகவும் மும்முரமாக இருக்கிறோம். இடையில் எங்களுக்கு வாய்ப்புகளும் கிடைக்கின்றன. கடந்த மார்ச் மாதமும் நாங்கள் ஒரு டெஸ்ட் போட்டியில் விளையாடினோம். இப்போது, நாளையும் மற்றொரு டெஸ்ட் போட்டியில் விளையாடவுள்ளோம். எல்லாம் சரியான திசையில் செல்வதாகவே நான் நினைக்கிறேன். எதிர்காலத்தில் இன்னும் பல டெஸ்ட் போட்டிகளை நாம் காண்போம் என்று நம்புகிறேன்.