கிரிக்கெட்

லார்ட்ஸ் டெஸ்ட்: முதல் நாள் ஆட்டநேர முடிவில் இங்கிலாந்து 21/1

ஹர்மன்ப்ரீத் 121 பந்துகளில் 58 ரன்கள் எடுத்தார்; அவர் ஏழு பவுண்டரிகளை அடித்தார்.
லார்ட்ஸ் டெஸ்ட்: முதல் நாள் ஆட்டநேர முடிவில் இங்கிலாந்து 21/1
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இங்கிலாந்து நாட்டில் சுற்றுப் பயணம் மேற்கொண்டுள்ள இந்திய மகளிர் அணி டெஸ்ட் போட்டியில் விளையாடுகிறது. மகளிர் டெஸ்ட் போட்டியின் முதல் நாளில், இந்திய மகளிர் அணி முதல் இன்னிங்ஸ்-இல் 285 ரன்களுக்கு ஆல்-அவுட் ஆனது.

இதற்கு பதிலளிக்கும் விதமாக, முதல் நாள் ஆட்ட நேர முடிவில் இங்கிலாந்து மகளிர் அணி 1 விக்கெட் இழப்புக்கு 21 ரன்கள் எடுத்துள்ளது.

கடைசி செஷன்:

முதல் நாளின் கடைசி செஷனில் ஆட்டம் முடிவதற்கு முன் இங்கிலாந்து அணி 11 ஓவர்கள் பேட்டிங் செய்தது; அப்போது தொடக்க வீராங்கனை டாமி பியூமாண்ட் (2 ரன்கள்) கிராந்தி கௌட் (1/8) பந்துவீச்சில் ஆட்டமிழந்தார்.

முதல் நாள் ஆட்டநேர முடிவில் மாயா பூஷியர் 17 ரன்களுடனும், ஹீதர் நைட் 1 ரன்னுடனும் களத்தில் இருந்தனர்.

முதல் இன்னிங்ஸ்:

முன்னதாக, இந்திய அணியின் முதல் இன்னிங்ஸ் 285 ரன்களுக்கு நிறைவடைந்த நிலையில், வரிசையில் சற்று தாமதமாகக் களமிறங்கிய தீப்தி சர்மா சிறப்பாக விளையாடி 57 ரன்கள் குவித்தார்.

இதன் மூலம் ஸ்மிருதி மந்தனா மற்றும் ஹர்மன்ப்ரீத் கௌர் ஆகியோருடன் இணைந்து அவரும் அரைசதம் அடித்த வீராங்கனைகள் பட்டியலில் இணைந்தார்.

ஸ்மிருதி மந்தனா அபாரம்:

அணியின் ஸ்கோர் 5 விக்கெட் இழப்புக்கு 202 ரன்களாக இருந்தபோது, ​​தேநீர் இடைவேளையின்போது ஹர்மன்ப்ரீத் (121 பந்துகளில் 58 ரன்கள்) ஆட்டமிழந்தார்.

அதன்பிறகு தீப்தி சர்மா ஆட்டத்தை கையில் எடுத்துக்கொண்டார். தேநீர் இடைவேளைக்குப் பிந்தைய அமர்வில் இந்தியா 23.3 ஓவர்களில் 83 ரன்களை சேர்த்த நிலையில், தீப்தி சர்மா பேட்டிங்கை திறம்பட வழிநடத்தினார்.

அவர் 87 பந்துகளில் 57 ரன்கள் எடுத்ததுடன், ஏழு பவுண்டரிகளையும் அடித்தார். முன்னதாக, தொடக்க வீராங்கனை மந்தனா 108 பந்துகளில் 83 ரன்கள் எடுத்தார்; இதில் 11 பவுண்டரிகளும் ஒரு சிக்ஸரும் அடங்கும். ஹர்மன்ப்ரீத் 121 பந்துகளில் 58 ரன்கள் எடுத்தார்; அவர் ஏழு பவுண்டரிகளை அடித்தார்.

ஸ்கோர் சுருக்கம்:

இந்தியா: 74.5 ஓவர்களில் 285 ரன்களுக்கு ஆல்-அவுட்

(ஸ்மிருதி மந்தனா 83, ஹர்மன்ப்ரீத் கௌர் 58, தீப்தி சர்மா 57; சோஃபி எக்லஸ்டோன் 3/68, இஸி வோங் 2/41)

இங்கிலாந்து: 11 ஓவர்களில் 1 விக்கெட் இழப்புக்கு 21 ரன்கள்

(மாயா பூஷியர் 17 ரன்களுடன் களத்தில்; கிராந்தி கௌட் 1/8)

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