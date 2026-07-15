கிரிக்கெட்

ஐசிசி ஒருநாள் ஆல் ரவுண்டர் தரவரிசை: டாப் 10 பட்டியலில் இடம்பிடித்தார் அக்சர் படேல்

இந்தியாவின் அக்சர் படேல் 4 விக்கெட் வீழ்த்தி ஆட்ட நாயகன் விருது வென்றார்.
axar patel
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பர்மிங்ஹாமில் இங்கிலாந்து, இந்தியா இடையிலான முதல் ஒருநாள் போட்டி நேற்று நடைபெற்றது. டாஸ் வென்ற இங்கிலாந்து பேட்டிங் தேர்வு செய்தது.

அதன்படி, முதலில் ஆடிய இங்கிலாந்து அணி 47.5 ஓவரில் 258 ரன்களுக்கு ஆல் அவுட்டானது. இந்தியாவின் அக்சர் படேல் 4 விக்கெட் வீழ்த்தினார்.

அடுத்து களமிறங்கிய இந்தியா 45.2 ஓவரில் 262 ரன்கள் எடுத்து அபார வெற்றி பெற்றது. அக்சர் படேல், வாஷிங்டன் ஜோடி அசத்தலாக ஆடியது. இருவரும் அரை சதம் கடந்தனர். இதன்மூலம் ஒருநாள் தொடரில் இந்தியா 1-0 என முன்னிலை வகிக்கிறது. இந்தப் போட்டியில் 4 விக்கெட் வீழ்த்திய அக்சர் படேல் ஆட்ட நாயகன் விருது பெற்றார்.

இந்நிலையில், ஐசிசி வெளியிட்ட ஆல் ரவுண்டர் தரவரிசைப் பட்டியலில் இந்தியாவின் அக்சர் படேல் 3 இடங்கள் முன்னேறியுள்ளார். இதன்மூலம் டாப் 10 பட்டியலுக்குள் அவர் நுழைந்துள்ளார்.

ஒருநாள் போட்டிக்கான ஆல் ரவுண்டர் தரவரிசையில் 12வது இடத்தில் இருந்த அக்சர் படேல் 3 இடங்கள் முன்னேறி 9-வது இடத்துக்கு முன்னேறியுள்ளார்.

டாப் 10 பட்டியலில் இடம்பிடித்துள்ள ஒரே இந்திய வீரர் அக்சர் படேல் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

டி20 பேட்மேன்ஸ்கள் தரவரிசையில் இந்தியாவின் இஷான் கிஷன் முதலிடத்திலும், அபிஷேக் சர்மா 2வது இடத்திலும் உள்ளனர். திலக் வர்மா 2 இடங்கள் சரிந்து 8-வது இடத்தில் நீடிக்கிறார்.

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