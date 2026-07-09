ஆன்மிகம்

Today Rasipalan: இன்றைய ராசிபலன் 9.7.2026 - இந்த ராசிக்காரர்களுக்கு கல்யாண முயற்சிகள் கைகூடும்

மேஷம் முதல் மீனம் வரையிலான 12 ராசிகளுக்கான இன்றைய ராசிபலன்களை காணலாம்.
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மேஷம்

கல்யாண முயற்சிகள் கைகூடும் நாள். காலை நேரத்தில் நல்ல தகவல் வந்து சேரும். மாற்றுக் கருத்துடையோர் மனம் மாறுவர்.

ரிஷபம்

பம்பரம்போல் சுழன்று பணிபுரியும் நாள். ஆதரவுக்கரம் நீட்டுவோரின் எண்ணிக்கை அதிகரிக்கும். உத்தியோகத்தில் கூடுதல் பொறுப்புகள் வரலாம்.

மிதுனம்

வாழ்க்கைத் தேவைகள் பூர்த்தியாகும் நாள். பால்ய நண்பர்களின் சந்திப்பால் பரவசம் அடைவீர்கள். விலை உயர்ந்த பொருளொன்றை வாங்கும் முயற்சி கைகூடும்.

கடகம்

அலைபேசி வழித்தகவல் ஆதாயம் தரும் நாள். எதிர்கால நலன் கருதி முக்கிய முடிவெடுப்பீர்கள். கைநழுவிச்சென்ற வரன்கள் மீண்டும் வந்து சேரும்.

சிம்மம்

உதிரியாகக் கிடந்த உறவுகள் ஒட்டிக்கொள்ளும் நாள். உத்தியோகத்தில் சக பணியாளர்களால் நன்மை கிடைக்கும். தொழில் முயற்சி வெற்றி பெறும்.

கன்னி

யோசித்து செயல்பட வேண்டிய நாள். பிறருக்கு பொறுப்பு சொல்வதை தவிர்க்கவும். உத்தியோகத்தில் மேலதிகாரிகளின் கெடுபிடி அதிகரிக்கும்.

துலாம்

முயற்சிகளில் வெற்றி கிட்டும் நாள். மூத்தவர்களின் ஆலோசனை கைகொடுக்கும். நீண்ட நாளைய எண்ணம் நிறைவேறும். நண்பர்கள் நல்ல தகவலை தருவர்.

விருச்சிகம்

புகழ்மிக்கவர்களை சந்தித்து மகிழும் நாள். பொருளாதார நிலை உயரும். பயணத்தால் பலன் கிடைக்கும். வீடு வாங்கும் முயற்சியில் ஆர்வம் காட்டுவீர்கள்.

தனுசு

உள்ளம் மகிழும் சம்பவம் நடைபெறும் நாள். சொத்துகள் வாங்கும் யோகம் உண்டு. உத்தியோகத்தில் அலுவலகத் தகவல்களை வெளியில் சொல்லவேண்டாம்.

மகரம்

உடல் நலம் சீராகி உற்சாகப்படுத்தும் நாள். தைரியமும், தன்னம்பிக்கையும் அதிகரிக்கும். உத்தியோகத்தில் உங்கள் கை ஓங்கும்.

கும்பம்

பெருமைகள் வந்து சேரும் நாள். பிரச்சனைகள் படிப்படியாக முடிவிற்கு வரும். நண்பர்கள் உங்கள் முயற்சிக்கு உறுதுணை புரிவர். உத்தியோகத்தில் பாராட்டுக் கிடைக்கும்.

மீனம்

மனக்குழப்பம் அகலும் நாள். தொழில் மாற்றம் பற்றி சிந்திப்பீர்கள். அச்சுறுத்தும் நோய் அகல மருத்துவ ஆலோசனைகளைப் பெறுவீர்கள்.

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