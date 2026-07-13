உலகம்

பாரிஸில் வரலாறு காணாத காட்டுத்தீ: ஃபொன்டைன்ப்ளூ காடுகளை விழுங்கும் பயங்கரப் பேரழிவு!

இக்காட்டுத்தீயால், இதுவரை சுமார் 2,000 ஏக்கர் பரப்பளவிலான காட்டுப் பகுதி முழுமையாக சாம்பலாகியுள்ளது.
Terrifying Wildfire in Paris
Published on

பிரான்ஸ் தலைநகர் பாரிஸின் தென்கிழக்கே சுமார் 60 கிலோமீட்டர் தொலைவில் உள்ள புகழ்பெற்ற ஃபொன்டைன்ப்ளூ காடுகளில் ஏற்பட்டுள்ள காட்டுத்தீ, கட்டுக்கடங்காத வேகத்தில் பரவி வருகிறது.

அதிதீவிரம் கொண்ட இந்த பேரழிவை எதிர்கொள்ள பிரான்ஸ் வரலாற்றிலேயே முதன்முறையாக நாட்டின் தெற்குப் பகுதியிலிருந்து பிரத்யேக தீயணைப்பு விமானங்கள் பாரிஸ் பிராந்தியத்திற்கு வரவழைக்கப்பட்டுள்ளன.

800 ஹெக்டேர் காடுகள் சாம்பல்:

நேற்று தொடங்கிய இக்காட்டுத்தீ, இதுவரை '800 ஹெக்டேர்' (சுமார் 2,000 ஏக்கர்) பரப்பளவிலான காட்டுப் பகுதியை முழுமையாக சாம்பலாக்கியுள்ளது. சென்-எட்-மார்ன் தீயணைப்புத் துறையைச் சேர்ந்த நூற்றுக்கணக்கான வீரர்கள் நவீன ரக தீயணைப்பு ஹெலிகாப்டர்கள் மற்றும் கண்காணிப்பு விமானங்கள் உதவியுடன் தீயை அணைக்கப் போராடி வருகின்றனர்.

பிரான்ஸ் தேசிய தீயணைப்புப் படையின் கூட்டமைப்பைச் சேர்ந்த எரிக் புரோகார்டி கூறுகையில், "பொதுமக்களின் உயிரையும் அவர்களின் உடைமைகளையும் பாதுகாப்பதே எங்களின் தற்போதைய முதன்மை நோக்கம்" என்று தெரிவித்துள்ளார்.

நெடுஞ்சாலை மூடல்:

இந்த பயங்கர தீ விபத்து காரணமாக, பிரான்சின் மிக முக்கிய வடக்கு-தெற்கு தேசிய நெடுஞ்சாலை பகுதியளவில் மூடப்பட்டுள்ளது. கோடைகால விடுமுறையை ஒட்டி மக்கள் தங்கள் பயணங்களைத் தொடங்கிய நேரத்தில் இந்த விபத்து ஏற்பட்டதால் போக்குவரத்து முற்றிலும் ஸ்தம்பித்துள்ளது.

ரெயில் சேவை பாதிப்பு:

பாரிஸின் 'கார் டி லியோன்' நிலையத்திலிருந்து இயக்கப்படும் அதிவேக ரெயில்கள் சுமார் 6 மணி நேரம் வரை தாமதமாக இயக்கப்பட்டன.

அணுமின் நிலையங்கள் மூடல்:

பிரான்சில் நடப்பு ஆண்டில் வீசும் மூன்றாவது கடுமையான வெப்ப அலை காரணமாக ஆறுகள் மற்றும் நீர்நிலைகளின் வெப்பநிலை அதிகரித்துள்ளது. இதனால், வெப்பமடைந்த நீரை நீர்நிலைகளில் கலப்பதைத் தவிர்க்கும் பொருட்டு, 3 முக்கிய அணுமின் நிலையங்கள் தற்காலிகமாக மூடப்பட்டுள்ளன.

டூர் டி பிரான்ஸ்:

புகழ்பெற்ற சர்வதேச சைக்கிள் பந்தயமான 'டூர் டி பிரான்ஸ்' போட்டியின் இலக்கு, கடுமையான வெப்பம் காரணமாக 30 கிலோமீட்டர் வரை குறைக்கப்பட்டது.

ஐரோப்பாவை அச்சுறுத்தும் காலநிலை மாற்றம்:

பாரிஸ் மட்டுமன்றி ஒட்டுமொத்த ஐரோப்பாவும் இந்த வாரம் கடுமையான காட்டுத்தீ மற்றும் வெப்ப அலையால் பாதிக்கப்பட்டுள்ளது. இதில், ஸ்பெயின் மற்றும் பிரிட்டன் ஆகியவை கடுமையாக பாதிப்புக்கு உள்ளாகியுள்ளன.

ஸ்பெயின்:

அல்மேரியா பகுதியில் ஏற்பட்ட காட்டுத்தீயில் சிக்கி இதுவரை 13 பேர் உயிரிழந்துள்ளனர். இது ஸ்பெயின் வரலாற்றிலேயே மிக மோசமான தீ விபத்தாகக் கருதப்படுகிறது.

பிரிட்டன்:

பிரிட்டனின் வடக்கு வேல்ஸ் பகுதியில் உள்ள கான்வி மலைப்பகுதியில் பரவி வரும் காட்டுத்தீயைக் கட்டுப்படுத்த அங்கு அவசரநிலை பிரகடனம் செய்யப்பட்டுள்ளது.

காலநிலை மாற்றத்தினால் ஏற்படும் இத்தகைய தீவிர வானிலை மாற்றங்கள், ஐரோப்பிய நாடுகளின் பாதுகாப்பிற்குப் பெரும் சவாலாக உருவெடுத்துள்ளதாக சுற்றுச்சூழல் ஆர்வலர்கள் கவலை தெரிவித்துள்ளனர்.

பாரிஸ்
ParisWildfire
Fontainebleau
ParisDisaster
பாரிஸ் காட்டுத்தீ
ஃபொன்டைன்ப்ளூ
X

Maalai Malar
www.maalaimalar.com