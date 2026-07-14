அமெரிக்காவில் பரவும் 'சைக்ளோஸ்போரியாசிஸ்' ஒட்டுண்ணித் தொற்று: 31 மாநிலங்கள் பாதிப்பு!

அமெரிக்காவில் 'சைக்ளோஸ்போரியாசிஸ்' (Cyclosporiasis) என்ற கடுமையான குடல் சார்ந்த பாக்டீரியா/ஒட்டுண்ணித் தொற்று வேகமாகப் பரவி வருகிறது.
இதுவரை நாட்டின் 31 மாநிலங்களில் சுமார் 3,000-க்கும் மேற்பட்ட மக்கள் இந்த நோயால் பாதிக்கப்பட்டுள்ளதாக மாநில சுகாதாரத் துறைகள் தெரிவித்துள்ளன. இதில் 86-க்கும் மேற்பட்டோர் கடுமையான பாதிப்புகளுடன் மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளனர்.
இந்தத் தொற்றால் மிச்சிகன் மாநிலம் மிகக் கடுமையான பாதிப்பைச் சந்தித்துள்ளது. அங்கு மட்டுமே 1,562 வழக்குகள் பதிவாகியுள்ளன. வழக்கமாக அங்கு ஆண்டுக்கு 40 முதல் 50 வழக்குகள் மட்டுமே பதிவாகும் நிலையில், இந்த திடீர் உயர்வு சுகாதாரத் துறை அதிகாரிகளை அதிர்ச்சியடைய வைத்துள்ளது. இது தவிர ஒஹாயோ, நியூயார்க், இல்லினாய்ஸ், டெக்சாஸ் ஆகிய மாநிலங்களிலும் பாதிப்பு அதிகமாக உள்ளது.
இது 'சைக்ளோஸ்போரா' என்ற நுண்ணிய ஒட்டுண்ணியால் பரவும் ஒரு உணவுவழி நோயாகும். பாதிக்கப்பட்ட நபர்களுக்குப் பின்வரும் அறிகுறிகள் ஏற்படும்:
*கட்டுப்படுத்த முடியாத வெடிக்கும் தன்மையுடைய வயிற்றுப்போக்கு
* கடுமையான சோர்வு மற்றும் உடல் வலி
* வயிற்றுப் பிடிப்பு, வாயுத் தொல்லை மற்றும் குமட்டல்
* பசியின்மை மற்றும் சிலருக்கு லேசான காய்ச்சல்
பொதுவாக அசுத்தமான உணவை உட்கொண்ட ஒரு வாரத்திற்குப் பிறகுதான் தெரியவரும். இதற்கு முறையான ஆன்டிபயாடிக் சிகிச்சை அளிக்கப்படாவிட்டால், இந்த பாதிப்பு பல வாரங்களுக்கு நீடிக்கலாம்.
இந்த ஒட்டுண்ணி ஒரு மனிதரிடமிருந்து மற்றொரு மனிதருக்கு நேரடியாக சுவாசப் பாதை வழியாகவோ அல்லது தொடுதல் மூலமாகவோ பரவாது.
பெரும்பாலும் அசுத்தமான பழங்கள், காய்கறிகள் மற்றும் மூலிகைகள் (கொத்தமல்லி, கீரை வகைகள், ரஸ்ப்பெர்ரி பழங்கள் போன்றவை) மூலமாகவே இது பரவுகிறது. இந்த ஒட்டுண்ணிகள் பழங்கள் மற்றும் காய்கறிகளின் மேற்புறத்தில் ஒட்டிக்கொள்வதால், சாதாரணத் தண்ணீரைக் கொண்டு எளிதில் கழுவி அவற்றை அகற்ற முடியாது. உணவைச் சமைப்பது மட்டுமே இந்த ஒட்டுண்ணியை அழிக்க ஒரே வழியாகும்.
அமெரிக்க நோய் கட்டுப்பாடு மற்றும் தடுப்பு மையம் (CDC) மற்றும் உணவு மற்றும் மருந்து நிர்வாகம் (FDA) ஆகியவை இணைந்து இந்தத் தொற்றின் மூலத்தைக் கண்டறிய தீவிரமாக முயன்று வருகின்றன.
எனினும், பல்வேறு மாநிலங்களில் ஏற்பட்டுள்ள இந்தத் தொற்றுப் பரவல்களுக்கு இடையே தொடர்பு உள்ளதா என்பது இன்னும் தெளிவாகத் தெரியவில்லை என்று சிடிசி தெரிவித்துள்ளது. மேலும், பாதிக்கப்பட்டவர்கள் பல நாட்களுக்கு முன்பு சாப்பிட்ட உணவுகளை நினைவுகூர்வதில் சிரமம் இருப்பதால், தொற்றுக்கான சரியான உணவுப் பொருளைக் கண்டறிவது சவாலாக உள்ளது.
சுகாதாரத் துறை அதிகாரிகள் பொதுமக்களுக்குச் சில ஆலோசனைகளை வழங்கியுள்ளனர். பாக்கெட்டுகளில் அடைக்கப்பட்ட, ஏற்கனவே நறுக்கி 'ப்ரீ-வாஷ்' செய்யப்பட்ட கீரை மற்றும் சாலட் கலவைகளை வாங்குவதைத் தவிர்த்து, முழுமையான காய்கறிகளை வாங்கிப் பயன்படுத்தவும்.
கொத்தமல்லி, புதினா போன்ற இலைகளை ஓடும் குழாய் நீரில் நன்கு தேய்த்துக் கழுவ வேண்டும். காய்கறிகள் மற்றும் பழங்களை நறுக்கும் பலகைகள் மற்றும் சமையலறை மேடைகளை சோப்பு நீர் கொண்டு சுத்தமாக வைத்திருக்க வேண்டும்.
தற்போது கோடைகாலம் என்பதால் புதிய காய்கறிகள் மற்றும் பழங்களின் நுகர்வு அதிகமாக இருக்கும். எனவே, மக்கள் விழிப்புணர்வுடனும், சுகாதாரத்துடனும் செயல்படுமாறு அறிவுறுத்தப்படுகிறார்கள்.