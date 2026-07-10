தமிழக செய்திகள்

சென்னையில் நாளை (11.07.2026) மின்தடை ஏற்படும் பகுதி...

காலை 9 மணி முதல் பிற்பகல் 2 வரை மின் தடை செய்யப்படும்.
சென்னையில் நாளை (11.07.2026) மின்தடை ஏற்படும் பகுதி...
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சென்னை:

சென்னையில் பராமரிப்பு பணிகள் காரணமாக ஒரு சில பகுதிகளில் மின் தடை செய்யப்படுகிறது. காலை 9 மணி முதல் பிற்பகல் 2 வரை மின் தடை செய்யப்படும். பராமரிப்பு பணி முடிவடைந்தவுடன் மின் விநியோகம் கொடுக்கப்படும்.

அந்த வகையில், நாளை மின் தடை செய்யப்படும் பகுதிகள் குறித்து தமிழ்நாடு மின்சார வாரியம் அறிவிப்பு வெளியிட்டுள்ளது. அதன்படி, சென்னையில் நாளை (11.07.2026) காலை 9 மணி முதல் பிற்பகல் 2 மணி வரை மின்வாரிய பராமரிப்பு பணி காரணமாக பின்வரும் இடங்களில் மின் விநியோகம் நிறுத்தப்படும். அதன்படி,

பூந்தமல்லி

ருக்மணி நகர், மேல்மா நகர், முத்தமிழ் நகர், முத்துகுமரன் நகர், சுமித்ரா நகர், அம்பேத்கர் நகர், விஜயலட்சுமி அவென்யூ, கபாலி தெரு, டிரான்க் சாலை ஒரு பகுதி, குளக்கரை தெரு, எட்டி அண்ணல் நகர், தேவதாஸ் நகர்.

மின்தடை
TNEB
மின்சார வாரியம்
Power Cut
தமிழ்நாடு மின்சார வாரியம்
சென்னையில் மின்தடை
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