TN Election 2026 | தமிழ்நாட்டின் அடுத்த CM யார்? விஜய்க்கு மக்கள் ஆதரவு எப்படி இருக்கிறது - மக்கள் சொன்னது என்ன?

தமிழக சட்டப்பேரவை தேர்தலில் நான்கு முனை போட்டி நிலவுகிறது.
TN Election 2026 | தமிழ்நாட்டின் அடுத்த CM யார்? விஜய்க்கு மக்கள் ஆதரவு எப்படி இருக்கிறது - மக்கள் சொன்னது என்ன?
தமிழக சட்டசபைக்கு அடுத்த மாதம் 23-ஆம் தேதி தேர்தல் நடைபெறுகிறது. நேற்று முன்தினம் தேர்தல் தேதி அறிவிக்கப்பட்ட உடனே தேர்தல் நடத்தை விதிகள் அமலுக்கு வந்தன. தமிழகத்தில் தி.மு.க. தலைமையிலான கூட்டணி, அ.தி.மு.க. தலைமையிலான தேசிய ஜனநாயக கூட்டணி, நாம் தமிழர் கட்சி மற்றும் தமிழக வெற்றிக்கழகம் என்ற நான்கு முனை போட்டி நிலவுகிறது.

விஜய் தலைமையிலான தமிழக வெற்றிக் கழகம் இந்த தேர்தலில் பல்வேறு மாற்றங்களை கொண்டு வரும் என கருதப்பட்டதால் அக்கட்சி மீதே பலரது கவனமும் இருக்கிறது. இந்த நிலையில், சட்டமன்ற தேர்தலை ஒட்டி சென்னை கிண்டியில் மக்களின் மனநிலை எப்படி உள்ளது என்று அறிய ஜாலியாக ஒரு vox pops நடத்தினோம்.

39 பேரிடம் நீங்கள் யாருக்கு ஓட்டு போடுவீர்கள் என்று கேட்கப்பட்ட கேள்விக்கு அதிகபட்சமாக த.வெ.க.விற்கு 21 பேர் வாக்களிப்போம் என்று தெரிவித்தனர். அதற்கு அடுத்தபடியாக தி.மு.க.விற்கு 11 பேரும் அ.தி.மு.க.விற்கு 3 பேர் வாக்களிப்போம் என்றும், நாம் தமிழர் கட்சிக்கு வாக்களிப்பதாக ஒருவரும், இருவர் இதர வேட்பாளர்களுக்கு வாக்களிப்பதாக தெரிவித்தனர்.

இது மக்களின் மனநிலையை அறிய ஜாலியாக எடுக்கப்பட்ட ஒரு vox pops தான். ஆதலால் மக்களின் ஆதரவு யாருக்கு பெரும்பான்மையாக இருக்கிறது என்பது மே 4 ஆம் தேதி வெளியாகும் தேர்தல் முடிவுகளில் தான் நமக்கு தெரியவரும்.

