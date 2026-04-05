படத்தில் விஜயகாந்துக்கு வாக்கு கேட்டேன்.. இன்று அவரது மகனுக்கு ஓட்டு கேட்டு வந்துள்ளேன் - மு.க.ஸ்டாலின்

விருதுநகர் சத்திரரெட்டியபட்டியில் திமுக கூட்டணி கட்சி வேட்பாளர்களை ஆதரித்து முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் பிரசாரம் மேற்கொண்டார். அப்போது அவர் கூறியதாவது:

* விருதுநகர் என்றால் பெருந்தலைவர் காமராசர் தான் நம் நினைவுக்கு வருவார்.

* சென்று வந்த அனைத்து தொகுதியிலும் திராவிட மாடல் 2.0-க்கு மக்கள் டபுள் ஓகே சொல்லிவிட்டனர்.

* அமைச்சர் தங்கம் தென்னரசுவை எதிர்த்து போட்டியிட எதிர்க்கட்சி வேட்பாளர் தயாரில்லை என தகவல்.

* விருதுநகரில் போட்டியிடும் தேமுதிகவின் விஜயபிரபாகரனுக்கு முரசு சின்னத்தில் மக்கள் வாக்களிக்க வேண்டும்.

* அருமை நண்பர் விஜயகாந்த் படத்தில் ஒரு பாடலுக்கு நடித்தது ஞாபகம் வருகிறது.

* படத்தில் விஜயகாந்துக்காக வாக்கு கேட்டேன். இன்று அவரது மகனுக்காக ஓட்டு கேட்கிறேன்.

இவ்வாறு அவர் கூறினார்.

