த.வெ.க மீதான எங்களின் மதிப்பீடு அப்படியே தான் உள்ளது: திமுக கூட்டணியில்தான் தொடர்கிறோம்-திருமாவளவன்

தி.மு.க.- அ.தி.மு.க. இணைந்து ஆட்சி அமைக்க முடிவெடுத்ததாக வெளியான தகவல் தமிழக அரசியலில் பரபரப்பை ஏற்படுத்தி வரும் நிலையில் இதுதொடர்பாக பல்வேறு தகவல்கள் வெளிவந்த வண்ணம் உள்ளது. இதனிடையே தனியார் தொலைக்காட்சிக்கு பேட்டியளித்த திருமாவளவன் கூறுகையில், என்னை முதலமைச்சராக வேண்டும் என்று முயற்சித்தது உண்மைதான். திமுக - அதிமுக இணைந்து ஆட்சி அமைக்கவும், முதலமைச்சராக எடப்பாடி பழனிசாமியையும், துணை முதலமைச்சராக என்னையும் கொண்டுவர முயற்சித்தார்கள். அதை நான் விரும்பவில்லை. இது நல்ல முயற்சி அல்ல. திமுக அமைச்சரவையில் இடம் பெறாமல் வெளியில் இருந்து ஆதரவளிக்கவும் திமுக தலைவர் ஸ்டாலின் முடிவு செய்தார். இது நடக்க சாத்தியமா என்று விளையாட்டாக எடுத்துக் கொண்டேன் என்றார். இது அரசியலில் பரபரப்பை ஏற்படுத்திய நிலையில், வேளச்சேரியில் விடுதலை சிறுத்தைகள் கட்சி தலைவர் தொல்.திருமாவளவன் விளக்கம் அளித்தார். அப்போது அவர் கூறியதாவது:-
தி.மு.க.-அ.தி.மு.க. கூட்டணி குறித்து கிசுகிசுக்களாக வெளியான செய்திகளை பற்றிதான் நான் பேசினேன். தமிழக வெற்றிக்கழகம் ஆட்சி அமைக்க மட்டுமே தற்போது ஆதரவு அளித்துள்ளோம்.
குடியரசு தலைவர் ஆட்சி வந்துவிடக்கூடாது என்பதற்காகவே த.வெ.க.விற்கு ஆதரவு. 2 சீட்டுகளை வைத்து கொண்டு யாருடனும் நாங்கள் பேரம் பேசவில்லை. நான் முதலமைச்சர் என கூறப்பட்ட கருத்தை கேளிக்கையாகவே எடுத்துக்கொண்டேன்.
தமிழகத்தில் ஒரு தலித் முதலமைச்சர் ஆவது எளிதல்ல என்பது எனக்கு தெரியும். தி.மு.க.வோ, அ.தி.மு.க.வோ எங்களை அதிகாரபூர்வமாக அணுகவில்லை. த.வெ.க மீதான எங்களின் மதிப்பீடு அப்படியே தான் உள்ளது. தமிழக வெற்றிக்கழகம் ஆட்சி அமைக்க மட்டுமே தற்போது ஆதரவு அளித்துள்ளோம். தற்போதும் நாங்கள் திராவிட முன்னேற்றக்கழக கூட்டணியில் தான் தொடர்கிறோம் என்றார்.