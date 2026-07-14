தமிழக செய்திகள்

திருச்செந்தூர் கோவிலில் சுமார் 80 அடிக்கு உள்வாங்கிய கடல் நீர்!

பாசி படிந்த பாறைகள் வெளியே தெரிந்ததால் பக்தர்கள் மிகுந்த அச்சமடைந்துள்ளனர்.
Thiruchendur Subramaniya Swamy Temple Beach
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புகழ்பெற்ற ஆன்மிகத் தலமான தூத்துக்குடி மாவட்டம் திருச்செந்தூர் சுப்பிரமணிய சுவாமி திருக்கோவில் கடற்கரையில், திடீரென கடல் நீர் சுமார் 80 அடி தூரத்திற்கு உள்வாங்கியது பக்தர்களிடையேயும், பொதுமக்களிடையேயும் பெரும் ஆச்சரியத்தையும் பரபரப்பையும் ஏற்படுத்தியுள்ளது.

நாழிக்கிணறு பகுதியில் இருந்து அய்யா வைகுண்டர் அவதாரபதி வரையிலான சுமார் 500 மீட்டர் நீளமுள்ள கடற்கரை பகுதியில் இந்த இயற்கை நிகழ்வு ஏற்பட்டுள்ளது.

வெளியே தெரிந்த பவளப்பாறைகள்:

கடல் நீர் சுமார் 80 அடிக்கும் மேல் பின்வாங்கியதால், வழக்கமாக தண்ணீருக்குள் மூழ்கியிருக்கும் பாசி படிந்த பாறைகளும், பவளப்பாறைகளும் முழுமையாக வெளியே தெரிந்தன. இதனால் அலைகளின் சீற்றம் குறைந்து, அப்பகுதி ஒரு குளம் போலக் காட்சியளித்தது.

ஆபத்தை உணராமல் செல்ஃபி எடுத்த பக்தர்கள்:

இந்த அரிய காட்சியைப் பார்த்த கோவிலுக்கு வந்த பக்தர்கள் மற்றும் சுற்றுலாப் பயணிகள், ஆபத்தை உணராமல் பாசி படர்ந்த வழுக்கும் பாறைகள் மீது ஏறி நின்று புகைப்படங்கள் மற்றும் செல்ஃபிக்களை எடுக்கத் தொடங்கினர்.

பாதுகாப்பு எச்சரிக்கை:

பாறைகளில் பாசி படிந்துள்ளதால் வழுக்கி விழுந்து காயங்கள் ஏற்பட வாய்ப்புள்ளது. இதனால், கோவில் கடற்கரை பாதுகாப்புப் பணியாளர்கள் மற்றும் போலீஸார் ஒலிபெருக்கி மூலம் பக்தர்களை எச்சரித்து, பாதுகாப்பான இடங்களில் மட்டும் புனித நீராடுமாறு அறிவுறுத்தி வருகின்றனர்.

கடல் உள்வாங்கியதற்கான காரணம் என்ன?

கடல்சார் வல்லுநர்கள் மற்றும் உள்ளூர் மக்களின் கூற்றுப்படி, இது ஒரு வழக்கமான இயற்கை நிகழ்வுதான். ஒவ்வொரு மாதமும் பௌர்ணமி மற்றும் அமாவாசை தினங்கள், அல்லது அதற்கு முந்தைய மற்றும் பிந்தைய நாட்களில் கடலில் ஏற்படும் ஈர்ப்பு விசை மாற்றங்கள் காரணமாக கடல் நீர் உள்வாங்குவதும், பின்னர் இயல்பு நிலைக்குத் திரும்புவதும் வழக்கம்.

அண்மைக்கால கடல் அரிப்பு:

கடந்த சில மாதங்களாகவே திருச்செந்தூர் கடற்கரை பகுதியில் பலத்த அலைகளால் கடல் அரிப்பு ஏற்பட்டு, கடற்கரையின் ஆழம் மாறுபட்டுள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது.

மீனவர்கள் மற்றும் உள்ளூர் மக்கள் கருத்து:

வழக்கமாக இதுபோன்ற நிகழ்வுகள் திருச்செந்தூர் கடலில் நிகழ்வதுண்டு என்றாலும், திடீரென இவ்வளவு தூரம் பின்வாங்கியது அப்பகுதியில் சிறு பதற்றத்தை ஏற்படுத்தியது. எனினும், சில மணி நேரங்களில் கடல் நீர் மீண்டும் படிப்படியாக இயல்பு நிலைக்குத் திரும்பத் தொடங்கும் என்பதால் பொதுமக்கள் அச்சப்படத் தேவையில்லை என அதிகாரிகள் தெரிவித்துள்ளனர்.

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