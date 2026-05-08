தி.மு.க.-வும் அ.தி.மு.க.-வும் இரு எதிர் துருவங்கள்..!- டி.கே.எஸ் இளங்கோவன்

தமிழக அரசியலில் திமுகவும் அதிமுகவும் இரு எதிர் துருவங்கள் என டிகேஎஸ் இளங்கோவன் தெரிவித்துள்ளார்.
திமுக மற்றும் அதிமுக இடையே கூட்டணி அமைவது சாத்தியமா என்று கேட்கப்பட்டபோது, திமுக செய்தித் தொடர்பாளர் டி.கே.எஸ். இளங்கோவன் மேலும் அவர் கூறியதாவது:-
அது சாத்தியம் என்று நான் கருதவில்லை. ஏனெனில், தமிழக அரசியலில் திமுகவும் அதிமுகவும் பரம எதிரிகளாகத் திகழ்கிறோம்.
சிலர் இடையில் வந்து செல்வார்கள். அதனால், திமுகவும் அதிமுகவும் கூட்டணி வாய்ப்பு இல்லை.
நாங்கள் ஆட்சி அமைக்கப்பபோவதில்லை. எதிர்க்கட்சியாக இருந்து செய்யும் பணிகள் குறித்து மு.க.ஸ்டாலின் அறிவுறுத்துவார்.