கிருஷ்ணகிரியில் லேசான நில அதிர்வு: ரிக்டரில் 3.0-ஆக பதிவு

தமிழ்நாட்டின் ஒசூர் பகுதியில் லேசான நில அதிர்வு ஏற்பட்டது. இந்த நில அதிர்வு ரிக்டரில் 3.0 ஆக பதிவாகியுள்ளது.
தேசிய நில அதிர்வு மையத்தின் தரவுகளை மேற்கோள் காட்டி, மண்டல வானிலை ஆய்வு மையம் இந்த தகவலை வெளியிட்டது.
10 கிலோமீட்டர்:
அதன்படி, கிருஷ்ணகிரி மாவட்டம், தமிழ்நாடு-கர்நாடக எல்லைக்கு அருகில் உள்ள தேன்கனிக்கோட்டை - ஓசூர் பகுதியில் நிலநடுக்கத்தின் மையம் அமைந்திருந்தது என்றும், இது 10 கிலோமீட்டர் ஆழத்தில் உருவானது என்றும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
இத்தகைய அளவிலான நில அதிர்வு நிகழ்வு 'சிறிய அளவிலான நிலநடுக்கம்' என்று வகைப்படுத்தப்படுவதாக அதிகாரிகள் தெரிவித்தனர்.
எல்லைப் பகுதிகள்:
நிலநடுக்க மையம் அமைந்துள்ள இடத்திற்கு அருகிலுள்ள பகுதிகளான கிருஷ்ணகிரி, ஓசூர் மற்றும் கர்நாடகாவின் எல்லைப் பகுதிகள் ஆகியவற்றில் வசிக்கும் மக்களால் இது உணரப்பட்டிருக்கலாம்.
இருப்பினும், இத்தகைய சிறிய அளவிலான நில அதிர்வுகள் பொதுவாக கட்டிடங்கள் அல்லது கட்டமைப்புகளுக்கு எந்தவித சேதத்தையும் ஏற்படுத்துவதில்லை.