தமிழக செய்திகள்

வரும் தேர்தல்களில் வெல்லப்போவது எங்கள் கூட்டணிதான்- மாணிக்கம் தாகூர்

காங்கிரஸ் கட்சியில் ஒரே ஒரு அணிதான் உள்ளது. அது ராகுல் காந்தி தலைமையிலான அணி.
மாணிக்கம் தாகூர்
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சத்தியமூர்த்தி பவனில் தமிழ்நாடு காங்கிரஸ் கமிட்டி தலைவர் மாணிக்கம் தாகூர் இன்று செய்தியாளர்களை சந்தித்தார். அப்போது அவர் கூறியதாவது:-

* த.வெ.க.வுக்கு 1.72 கோடி வாக்களித்துள்ளனர். நாம் காசு கொடுத்தும் வாக்களிக்கவில்லை என தி.மு.க.வினர் கவலையில் உள்ளனர்.

* தேர்தல் எப்போது வந்தாலும் ஜெயிக்கப்போவது த.வெ.க. கூட்டணி தான். தமிழ்நாட்டில் அடுத்து வரும் தேர்தல்களில் த.வெ.க. கூட்டணி அமோக வெற்றி பெறும்.

* த.வெ.க. ஆட்சியில் ஊழல் இல்லாத ஆட்சி நடைபெறுகிறது. தமிழகத்தில் லஞ்ச, ஊழலுக்கு த.வெ.க. கூட்டணி ஆட்சி முடிவு கட்டி உள்ளது.

* எடப்பாடி பழனிசாமியை முதலமைச்சராக்க தி.மு.க. முயன்றது மே 4-ந்தேதியே தெரியும்.

* தமிழகத்தில் தேர்தல் முடிவுகள் வரும் முன்னரே யார் வெற்றி பெறுவார்கள் என்பது எங்களுக்கு தெரியும். அதனால் தான் சட்டமன்ற தேர்தல் முடிவுகள் வந்த உடனேயே த.வெ.க. தலைமையை சந்தித்து ஆதரவு தெரிவித்தோம்.

* எங்களை பொறுத்தவரை தமிழகத்தை ஆர்.எஸ்.எஸ்., பா.ஜ.க.விடமிருந்து காப்பாற்ற வேண்டும். தவெக ஆட்சிக்கு முதலில் சப்போர்ட் பண்ணது காங்கிரஸ் தான். இரண்டு அமைச்சர்களும் காங்கிரஸ் கட்சி பெயரையும், மரியாதையையும் காப்பாற்றுவார்கள்.

* காங்கிரஸ் கட்சியில் ஒரே ஒரு அணிதான் உள்ளது. அது ராகுல் காந்தி தலைமையிலான அணி. நாங்கள் எல்லோரும் ஒரு Players தான், என்னை பொறுத்தவரை டாஸ் போட அனுப்பி வைத்துள்ளார்கள் என்றார்.

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