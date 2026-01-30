Live
      திருநெல்வேலி

      தி.மு.க. கூட்டணியில் புதிய கட்சிகள் இணையும் - கனிமொழி

      Byமாலை மலர்மாலை மலர்30 Jan 2026 12:56 PM IST
      • காங்கிரசுடனான கூட்டணியில் எந்த மோதலும் இல்லை.
      • எந்த கட்சி கூட்டணியில் இணையும் என்பதை முதலமைச்சர் முடிவு செய்வார்.

      நெல்லையில் தி.மு.க. எம்.பி. கனிமொழி செய்தியாளர்களுக்கு பேட்டி அளித்தார். அப்போது அவர் கூறியதாவது:

      * நான் சந்தித்து காங்கிரஸ் கூட்டணியை வலுப்படுத்த வேண்டியது இல்லை. ஏற்கனவே கூட்டணி வலுவாக உள்ளது.

      * காங்கிரசுடனான கூட்டணியில் எந்த மோதலும் இல்லை. கூட்டணி சுமூகமாக உள்ளது.

      * தி.மு.க. மீது நம்பிக்கை வைத்து மக்கள் பல்வேறு கோரிக்கைகளை வைக்கின்றனர்.

      * எந்த கட்சி கூட்டணியில் இணையும் என்பதை முதலமைச்சர் முடிவு செய்வார்.

      * தி.மு.க. கூட்டணியில் புதிய கட்சிகள் இணையும்.

      இவ்வாறு அவர் கூறினார்.

