என் மலர்
தமிழ்நாடு செய்திகள்
தி.மு.க. கூட்டணியில் புதிய கட்சிகள் இணையும் - கனிமொழி
- காங்கிரசுடனான கூட்டணியில் எந்த மோதலும் இல்லை.
- எந்த கட்சி கூட்டணியில் இணையும் என்பதை முதலமைச்சர் முடிவு செய்வார்.
நெல்லையில் தி.மு.க. எம்.பி. கனிமொழி செய்தியாளர்களுக்கு பேட்டி அளித்தார். அப்போது அவர் கூறியதாவது:
* நான் சந்தித்து காங்கிரஸ் கூட்டணியை வலுப்படுத்த வேண்டியது இல்லை. ஏற்கனவே கூட்டணி வலுவாக உள்ளது.
* காங்கிரசுடனான கூட்டணியில் எந்த மோதலும் இல்லை. கூட்டணி சுமூகமாக உள்ளது.
* தி.மு.க. மீது நம்பிக்கை வைத்து மக்கள் பல்வேறு கோரிக்கைகளை வைக்கின்றனர்.
* எந்த கட்சி கூட்டணியில் இணையும் என்பதை முதலமைச்சர் முடிவு செய்வார்.
* தி.மு.க. கூட்டணியில் புதிய கட்சிகள் இணையும்.
இவ்வாறு அவர் கூறினார்.
Next Story