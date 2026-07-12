தமிழக செய்திகள்

கோபிசெட்டிபாளையத்தில் புதிதாகத் தொடங்கப்பட்ட ஜிம்மில் பரபரப்பு-12 பேர் மின்தூக்கியில் சிக்கித் தவிப்பு!

திறப்பு விழா நடைபெற்ற முதல் நாளிலேயே, மின்தூக்கி பழுதாகி 12 பேர் சிக்கிய சம்பவம் அப்பகுதியில் பெரும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
Gobichettipalayam Gym Lift trapped
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ஈரோடு மாவட்டம் கோபிசெட்டிபாளையம் மற்றும் அதன் சுற்றுவட்டாரப் பகுதிகளில் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தும் வகையில், இன்று காலை புதிய உடற்பயிற்சி நிலைய திறப்பு விழாவில் எதிர்பாராதவிதமாக மின்தூக்கி பழுதாகி, அதற்குள் 12 பேர் சிக்கிக்கொண்ட விபரீதச் சம்பவம் அரங்கேறியுள்ளது.

கோபிசெட்டிபாளையம் அரசு போக்குவரத்து பணிமனை அருகே, அதிநவீன உடற்பயிற்சி நிலையத்தின் திறப்பு விழா மிகவும் விமரிசையாக ஏற்பாடு செய்யப்பட்டிருந்தது.

புதிய உள்கட்டமைப்பு மற்றும் நவீன உடற்பயிற்சி உபகரணங்களைப் பார்வையிடுவதற்காகப் பொதுமக்களும், உடற்பயிற்சி ஆர்வலர்களும், முக்கியப் பிரமுகர்களும் பெருமளவில் அங்கு குவிந்திருந்தனர். இந்த உடற்பயிற்சி கூடத்தை அமைச்சர் செங்கோட்டையன் திறந்து வைத்தார்.

விழா நிகழ்வுகளின் ஒரு பகுதியாக, கட்டிடத்தின் மேல் தளத்திற்குச் செல்வதற்காக ஒரே நேரத்தில் சுமார் 12 பேர் அங்கு புதிதாக அமைக்கப்பட்டிருந்த மின்தூக்கியில் ஏறியுள்ளனர். மின்தூக்கி மேல் நோக்கி நகரத் தொடங்கிய சில நொடிகளிலேயே, எதிர்பாராதவிதமாக கடுமையான தொழில்நுட்பக் கோளாறு ஏற்பட்டு பாதியிலேயே அச்சுறுத்தும் வகையில் நின்றது.

மூச்சுத்திணறலும்... அலறல் சத்தமும்!

மின்தூக்கி திடீரென நின்றதோடு, அதன் தானியங்கி கதவுகளும் திறக்காமல் லாக் ஆனது. இதனால், உள்ளே இருந்த 12 பேருக்கும் போதிய காற்றோட்டம் இன்றி கடுமையான மூச்சுத்திணறல் ஏற்பட்டது.

மின்தூக்கியின் உள்ளே இருந்து வந்த பொதுமக்களின் அலறல் சத்தத்தைக் கேட்டு, வெளியில் இருந்த விழா ஏற்பாட்டாளர்களும் உறவினர்களும் உடனடியாக அதை இயக்க முயற்சித்தனர். ஆனால், மின்தூக்கியின் கட்டுப்பாட்டுப் பலகை முற்றிலும் செயலிழந்ததால் உள்ளூர் தீயணைப்புத் துறைக்கு அவசரத் தகவல் தெரிவிக்கப்பட்டது.

தீயணைப்புத் துறையினரின் மீட்பு நடவடிக்கை:

தகவல் கிடைத்த அடுத்த சில நிமிடங்களிலேயே கோபிசெட்டிபாளையம் தீயணைப்பு மற்றும் மீட்புப் பணிகள் துறையினர் அதிநவீன மீட்புக் கருவிகளுடன் சம்பவ இடத்திற்கு விரைந்து வந்தனர்.

மின்தூக்கி பாதியில் நின்றதால், மீட்புப் பணியில் பெரும் சவால் நிலவியது. இருப்பினும், தீயணைப்பு வீரர்கள் இரும்பு வெட்டிகள் மற்றும் நவீனப் பரப்பிகள் மூலம் மின்தூக்கியின் கதவுகளைப் பத்திரமாக உடைத்துத் திறந்தனர்.

சுமார் 30 நிமிடங்களுக்கும் மேலாக நீடித்த பதற்றமான போராட்டத்திற்குப் பிறகு, உள்ளே சிக்கியிருந்த பெண்கள் உட்பட 12 பேரும் எவ்வித காயமுமின்றி, பத்திரமாக மீட்கப்பட்டனர். திறப்பு விழா நடைபெற்ற முதல் நாளிலேயே, மின்தூக்கி பழுதாகி 12 பேர் சிக்கிய சம்பவம் அப்பகுதியில் பெரும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

அனுமதிக்கப்பட்ட எடையை விட அதிக நபர்கள் ஏறியதால் இந்த விபத்து நேரிட்டதா அல்லது தரமற்ற மின்தூக்கி அமைக்கப்பட்டதே இதற்குக் காரணமா என்ற கோணத்தில் கோபிசெட்டிபாளையம் காவல்துறையினர் தீவிர விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர்

. தீயணைப்பு வீரர்களின் விரைவான மற்றும் சாதுரியமான செயலால் பெரும் அசம்பாவிதம் மற்றும் உயிர்ச்சேதம் தவிர்க்கப்பட்டுள்ளது எனப் பொதுமக்கள் நிம்மதி பெருமூச்சு விட்டுள்ளனர்.

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