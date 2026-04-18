விவசாயிகள் மீது அக்கறையில்லாத அரசு திமுக அரசு - எடப்பாடி பழனிசாமி

உங்கள் முன் தொண்டனாக பேசுகிறேன். தலைவனாக இல்லை.
ஈரோடு மாவட்டம் டி.ஜி.புதூர் பகுதியில் அந்தியூர் தொகுதி அதிமுக வேட்பாளர் ஹரிபாஸ்கர், பவானிசாகர் தொகுதி அதிமுக வேட்பாளர் பண்ணாரியை ஆதரித்து அதிமுக பொதுச்செயலாளர் எடப்பாடி பழனிசாமி பிரசாரத்தில் ஈடுபட்டார். அப்போது அவர் கூறியதாவது:

* அதிமுகவை விட்டு வெளியேறியவர்கள் அனைவரும் திமுக பி டீம்.

* விவசாயிகள் மீது அக்கறையில்லாத அரசு திமுக அரசு.

* அதிமுகவை உடைக்க திமுக சதி செய்தது.

* செங்கோட்டையனுக்கு அடையாளம் கொடுத்தது பொதுமக்கள் தான்.

* எம்எல்ஏக்கள் தான் என்னை முதலமைச்சராக்கினர்.

* உங்கள் முன் தொண்டனாக பேசுகிறேன். தலைவனாக இல்லை.

* எடப்பாடி தொகுதியில் 11-வது முறையாக நிற்கிறேன்.

* அதிமுக என்பது தொண்டர்களின் கட்சி.

* 4 ஆண்டுகள் சிறப்பான ஆட்சியை கொடுத்தேன்.

இவ்வாறு அவர் கூறினார்.

