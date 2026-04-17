'அதிமுக மக்களுக்கான கட்சி; திமுக குடும்பத்திற்கான கட்சி': சங்ககிரியில் எடப்பாடி பழனிசாமி அனல் பறக்கும் பேச்சு

சேலம் மாவட்டம் சங்ககிரி சட்டமன்ற தொகுதியில் போட்டியிடும் அதிமுக வேட்பாளர் வெற்றிவேலை ஆதரித்து பொதுச்செயலாளர் எடப்பாடி பழனிசாமி பிரசாரம் மேற்கொண்டார். அப்போது அவர் கூறியதாவது:
* ஏழைக்களுக்காக தொடங்கப்பட்ட கட்சி தான் அதிமுக.
* அதிமுக மக்களுக்கான கட்சி, திமுக குடும்பத்திற்கான கட்சி.
* கடந்த முறை திமுக அறிவித்த தேர்தல் வாக்குறுதிகளில் 4ல் ஒரு பங்கு வாக்குறுதிகளை கூட நிறைவேற்றவில்லை.
* அதிமுக ஆட்சிக்கு வந்தபின்பு 100 நாள் வேலைத்திட்டம் 150 நாட்களாக உயர்த்தப்படும்.
* மகளிருக்கு மாதந்தோறும் ரூ.2000 வழங்கப்படும்.
* ஒவ்வொரு குடும்பத்திற்கும் ரூ.10,000 சிறப்பு உதவித்தொகை வழங்கப்படும்.
* ரேஷன் அட்டைதாரர்களுக்கு இலவசமாக ஃபிரிட்ஜ் வழங்கப்படும்.
* 5 லட்சம் அம்மா இருசக்கர வாகனங்களுக்கு ரூ.25,000 மானியம் வழங்கப்படும்.
* ஒவ்வொரு குடும்பத்திற்கும் ஆண்டுக்கு 3 இலவச கேஸ் சிலிண்டர் வழங்கப்படும்.
* அதிமுக ஆட்சிக்கு வந்தபின்பு அம்மா உணவகத்திட்டம் முதல்வரின் நேரடி கட்டுப்பாட்டில் இயங்கும்.
* மாற்றுத்திறனாளிகள், நடைபாதை ஓரங்களில் கடை வைத்திருப்பவர்கள் கூட்டுறவு சங்கத்தில் வாங்கிய கடன் தள்ளுபடி செய்யப்படும்.
* மாற்றுத்திறனாளிகள் புதிய தொழில் தொடங்க கூட்டுறவு சங்கத்தில் கடனுதவி வழங்கப்படும்.
* அம்மா இல்ல திட்டத்தில் அனைத்து ஏழைகளுக்கும் கான்கிரீட் வீடு கட்டித்தரப்படும்.
* முதியோர்களுக்கு வழங்கப்படும் உதவித்தொகை ரூ.2000 ஆக உயர்த்தி வழங்கப்படும்.
* பட்டப்படிப்பு முடித்த இளைஞர்களுக்கு மாதந்தோறும் ரூ.2000 வழங்கப்படும்.
* இஸ்லாமிய, கிறிஸ்தவ மற்றும் சிறுபான்மையின மக்கள் சுயமாக தொழில் தொடங்க வட்டியில்லாத கடன் வழங்கப்படும்.
* ஒரு அரசாங்கம் எப்படி செயல்பட வேண்டும் என்பதற்கு உதாரணமாக இருந்த அரசாங்கம் அதிமுக அரசாங்கம்.
* எல்லா தரப்பு மக்களுக்கும் தேவையான திட்டங்களை கொண்டுவந்து நிறைவேற்றி அவர்களுடைய பாராட்டை பெற்ற அரசாங்கம் அதிமுக அரசாங்கம்.
* அதிமுக ஆட்சி வந்தவுடன் தமிழகத்தில் கஞ்சா விற்பனை முற்றிலும் ஒழிக்கப்படும். போதைப்பொருள் இல்லா மாநிலமாக தமிழ்நாட்டை உருவாக்குவோம்.
இவ்வாறு அவர் கூறினார்.