TN Assembly Election | 2-ம் கட்ட வேட்பாளர் பட்டியலை வெளியிட்டார் எடப்பாடி பழனிசாமி

அ.தி.மு.க. வேட்பாளர்கள் பெயர்கள் அடங்கிய 2-ம் கட்ட பட்டியலை பொதுச்செயலாளர் எடப்பாடி பழனிசாமி வெளியிட்டார்.
TN Assembly Election | 2-ம் கட்ட வேட்பாளர் பட்டியலை வெளியிட்டார் எடப்பாடி பழனிசாமி
தமிழக சட்டசபை தேர்தலில் போட்டியிடும் அ.தி.மு.க. வேட்பாளர்கள் பெயர்கள் அடங்கிய 2-ம் கட்ட பட்டியலை பொதுச்செயலாளர் எடப்பாடி பழனிசாமி வெளியிட்டார்.

முன்னதாக 23 தொகுதிகளுக்கு வேட்பாளர்கள் அறிவிக்கப்பட்ட நிலையில் எஞ்சிய தொகுதிகளுக்கு வேட்பாளர்கள் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளனர்.

அ.தி.மு.க. வேட்பாளர் பட்டியல்:

தொகுதிகள் - வேட்பாளர்கள்

கும்மிடிப்பூண்டி - சுதாகர்

பொன்னேரி - சிறுணியம் பலராமன்

திருத்தணி - கோ.அரி

திருவள்ளூர் - பி.வி.ரமணா

மாதவரம் - வி.மூர்த்தி

திருவொற்றியூர் - குப்பன்

தாம்பரம் - சிட்லபாக்கம் ராஜேந்திரன்

செங்கல்பட்டு - கஜேந்திரன்

ஸ்ரீபெரும்புதூர் - பழனி

செய்யூர் - ராஜசேகர்

வேலூர் - எஸ்.ஆர்.கே.அப்பு

மதுராந்தகம் - மரகதம் குமரவேல்

காஞ்சிபுரம் - சோமசுந்தரம்

அரக்கோணம் - ரவி

காட்பாடி - ராமு

ஆற்காடு - சுகுமார்

அணைக்கட்டு - வேலழகன்

ஊத்தங்கரை - தமிழ்ச்செல்வன்

கிருஷ்ணகிரி - அசோக் குமார்

ஆம்பூர் - வெங்கடேஷ்

செங்கம் - வேலு

கீழ்பென்னாத்தூர் - ராமச்சந்திரன்

வாணியம்பாடி - செந்தில்குமார்

ஆரணி - ஜெயசுதா

செய்யார் - முக்கூர் சுப்ரமணியன்

வந்தவாசி - ராணி

திண்டிவனம் - அர்ஜூனன்

வானூர் - முருகன்

