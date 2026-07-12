மேற்கு தொடர்ச்சி மலை மாவட்டங்களில் மழை வாய்ப்பு: வானிலை மையம் அறிவிப்பு!

தமிழகத்தில் நிலவி வரும் வானிலை மாற்றம் மற்றும் மழை வாய்ப்புகள் குறித்து சென்னை வானிலை ஆய்வு மையம் புதிய அறிவிப்பை வெளியிட்டுள்ளது. அதன்படி, தமிழகத்தின் பெரும்பாலான பகுதிகளில் வறண்ட வானிலையே நீடிக்கும் வேளையில், மேற்கு தொடர்ச்சி மலை மாவட்டங்களில் மட்டும் மழை பெய்ய வாய்ப்புள்ளதாகத் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
வளிமண்டல மேலடுக்கு சுழற்சி மற்றும் மேற்கு திசை காற்று வேக மாறுபாடு காரணமாக, மேற்கு தொடர்ச்சி மலையையொட்டிய தமிழக மாவட்டங்களில் (நீலகிரி, கோவை, தேனி, திண்டுக்கல், தென்காசி உள்ளிட்ட பகுதிகள்) இன்று முதல் வரும் ஜூலை 18-ஆம் தேதி வரை ஓரிரு இடங்களில் லேசானது முதல் மிதமான மழை பெய்யக்கூடும் என வானிலை ஆய்வு மையம் கணித்துள்ளது.
அதே நேரத்தில், தமிழகத்தின் பிற மாவட்டங்கள், புதுச்சேரி மற்றும் காரைக்கால் பகுதிகளில் அடுத்த சில நாட்களுக்குப் பெரும்பாலும் வறண்ட வானிலையே நிலவக்கூடும். இருப்பினும், வெப்பச்சலனம் காரணமாக ஓரிரு இடங்களில் லேசான மழைக்கான வாய்ப்புகள் மட்டுமே உள்ளதாகக் கூறப்பட்டுள்ளது.
சென்னை மற்றும் புறநகர்ப் பகுதிகளைப் பொறுத்தவரை வானம் ஓரளவு மேகமூட்டத்துடன் காணப்படும். நகரின் அதிகபட்ச வெப்பநிலை 2 அல்லது 4 டிகிரி செல்சியஸ் வரை பதிவாகக்கூடும் என்பதால், பகல் நேரத்தில் வெயிலின் தாக்கம் மற்றும் புழுக்கம் சற்று அதிகமாகவே இருக்கும்.
மன்னார் வளைகுடா, தென்தமிழக கடலோரப் பகுதிகள் மற்றும் குமரிக்கடல் பகுதிகளில் பலத்த காற்று மணிக்கு 40 முதல் 50 கிலோமீட்டர் வேகத்தில் வீசக்கூடும் என்பதால், அப்பகுதிகளுக்குச் செல்லும் மீனவர்கள் எச்சரிக்கையுடன் இருக்குமாறு அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளனர்.