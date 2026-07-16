தமிழக செய்திகள்

ஆவின் பால் பாக்கெட்டுகளில் சுய கணக்கெடுப்பு விழிப்புணர்வு வாசகம்!

காலையில் பால் வாங்கும் ஒவ்வொரு குடும்பமும் இந்த வாசகத்தைப் படிப்பதன் மூலம் விழிப்புணர்வை பெறுவர்.
Aavin milk pockets
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தமிழ்நாடு அரசின் பொது விநியோகம் மற்றும் மக்கள் நல்வாழ்வு சார்ந்த திட்டங்கள் தடையின்றி மக்களைச் சென்றடைவதற்கும், துல்லியமான தரவுகளைப் பெறுவதற்கும் "சுய கணக்கெடுப்பு" முறை அறிமுகப்படுத்தப்பட்டுள்ளது.

இம்முறை குறித்த விழிப்புணர்வை மக்களிடம் கொண்டு சேர்க்கும் நோக்கில், ஆவின் நிறுவனம் ஒரு புதிய முயற்சியைக் கையாண்டுள்ளது.

விழிப்புணர்வுப் பின்னணி:

பொதுமக்கள் தங்கள் வீடுகள் மற்றும் குடும்ப உறுப்பினர்கள் பற்றிய விவரங்களை அதிகாரப்பூர்வ இணையதளம் மூலமாக, தங்களின் மொபைல் எண்களைக் கொண்டு தாங்களாகவே பதிவு செய்யும் "சுய கணக்கெடுப்பு" நடைமுறை 'ஜூலை 17 முதல் ஜூலை 31 வரை' நடைபெறவுள்ளது.

இந்தத் தகவலை மாநிலத்தின் கடைக்கோடி குடிமகனுக்கும் கொண்டு சேர்க்கும் எளிய மற்றும் பயனுள்ள வழியாக ஆவின் பால் பாக்கெட்டுகள் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டுள்ளன. தினசரி லட்சக்கணக்கான வீடுகளுக்குச் செல்லும் ஆவின் பால் பாக்கெட்டுகளின் மீது, இந்த சுய கணக்கெடுப்பு குறித்த விழிப்புணர்வு வாசகங்கள் அச்சிடப்பட்டு விநியோகிக்கப்பட்டு வருகின்றன.

முக்கிய விவரங்கள்:

•வரும் ஜூலை 17 முதல் ஜூலை 31 வரை மட்டுமே இந்த இணையவழிப் பதிவு வசதி திறந்திருக்கும்.

•பதிவை மேற்கொள்ள குடும்பத் தலைவரின் அல்லது ஒரு தகுதியுடைய உறுப்பினரின் மொபைல் எண் அவசியமாகும்.

•குறிப்பிட்ட இணையதளத்திற்குச் சென்று மொபைல் எண் மூலம் உள்நுழைந்து (Login), வீடுகள் மற்றும் குடும்ப உறுப்பினர்கள் சார்ந்த விவரங்களை எளிமையாகப் பதிவு செய்ய முடியும்.

ஆவின் நிறுவனத்தின் முன்முயற்சிக்கு வரவேற்பு:

அரசுத் திட்டங்கள் மற்றும் மக்கள் நலன் சார்ந்த கணக்கெடுப்புகள் குறித்த தகவல்களைத் தொலைக்காட்சிகள் மற்றும் நாளிதழ்கள் தாண்டி, மக்களின் அத்தியாவசியத் தேவைகளில் ஒன்றான பால் பாக்கெட்டுகளின் மூலம் கொண்டு செல்வது மிகச் சிறந்த உத்தியாகப் பார்க்கப்படுகிறது.

காலையில் பால் வாங்கும் ஒவ்வொரு குடும்பமும் இந்த வாசகத்தைப் படிப்பதன் மூலம், விழிப்புணர்வு அடைந்து விடுபடாமல் தங்களின் விவரங்களைப் பதிவு செய்ய இது பெரிதும் உதவும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

தமிழ்நாடு அரசு
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ஆவின் பால் பாக்கெட்
Tamilnadu goverment
Self-Enumeration
சுய கணக்கெடுப்பு
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Maalai Malar
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