TN Assembly Election| அ.தி.மு.க. 3-ம் கட்ட வேட்பாளர் பட்டியல் வெளியீடு

ஆயிரம் விளக்கு தொகுதியில் பா.வளர்மதி போட்டியிடுகிறார்.
TN Assembly Election| அ.தி.மு.க. 3-ம் கட்ட வேட்பாளர் பட்டியல் வெளியீடு
தமிழக சட்டசபை தேர்தலில் அ.தி.மு.க. சார்பில் போட்டியிடும் 3-ம் கட்ட வேட்பாளர்கள் பட்டியலை பொதுச்செயலாளர் எடப்பாடி பழனிசாமி வெளியிட்டுள்ளார். வேட்பாளர்கள் பட்டியல் முழு விவரம்:-

ஆயிரம் விளக்கு தொகுதியில் பா.வளர்மதி போட்டியிடுகிறார்

அண்ணாநகர்- கோகுல இந்திரா

சேப்பாக்கம்- திருவல்லிக்கேணி- ஆதிராஜாராம்

திட்டக்குடி (தனி)- முருகுமாறன்

துறைமுகம் (தனி)- ராயபுரம் மனோ

விருகம்பாக்கம்- விருகை ரவி

தி.நகர்- சத்தியநாராயணன்

வேளச்சேரி - அசோக்

சோழிங்கநல்லூர்- கே.பி.கந்தன்

டாக்டர் ராதாகிருஷ்ணன்- ராஜேஷ்

வில்லிவாக்கம்- விஜயகுமார்

திருச்சுழி- ராஜவர்மன்

ஆலந்தூர்- சரவணன்

கொளத்தூர்- சந்தானகிருஷ்ணன்

திரு.வி.க.நகர்- பொற்கொடி

எழும்பூர் (தனி)- அபிஷேக் ரங்கசாமி

ஆலங்குடி- விமல்.

ADMK
Edappadi Palaniswami
அதிமுக
எடப்பாடி பழனிசாமி
தமிழக சட்டசபை தேர்தல்
TN Assembly election
admk candidates
அதிமுக வேட்பாளர்கள்

