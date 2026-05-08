மேற்கு வங்கத்தில் நிதியளிக்காமல் முடக்கிய திட்டங்களை செயல்படுத்த மத்திய அரசு தீவிரம்!

மத்திய அரசு திட்டத்திற்கான நிதியுதவியை 2022 வரை நிறுத்தி வைத்தது.
நாளை மேற்கு வங்கத்தில் புதிய அரசு பதவியேற்க உள்ளது. நடந்து முடிந்த தேர்தலில் மம்தா பானர்ஜி அரசு வீழ்த்தப்பட்டு பாஜக முதல்முறையாக ஆட்சியமைக்க உள்ளது. சுவேந்து அதிகாரி முதல்வராக வாய்ப்பு அதிகம்.

இந்த சூழலில் மத்திய அரசுக்கும் வங்காளத்திற்கும் இடையிலான மோதல் காரணமாக கடந்த 12 ஆண்டுகளாக முடக்கப்பட்டிருந்த திட்டங்கள் மற்றும் மத்திய அரசின் செயல்பாடுகளை விரைவுபடுத்தும் பணிகளையும் மத்திய அரசு தொடங்கியுள்ளது.

இது தொடர்பாக அனைத்து அமைச்சகங்களுடனும் ஒருங்கிணைக்கும் பொறுப்பு பாதுகாப்பு அமைச்சர் ராஜ்நாத் சிங்கிடம் ஒப்படைக்கப்பட்டுள்ளது.

அவர் அனைத்து மத்திய அமைச்சர்களையும் அழைத்து, அவர்களின் முடக்கப்பட்ட திட்டங்கள் மற்றும் அந்தந்த அமைச்சகங்களின் முடக்கப்பட்ட திட்டங்களின் பட்டியலைக் கோரியுள்ளார்.

மத்திய அரசின் நிதி திட்டத்தின் சுவரொட்டிகளில் பிரதமரின் படத்தை சேர்ப்பதை மம்தா அரசு எதிர்த்தது.

பிரதம மந்திரி ஆவாஸ் யோஜனா (PMAY) திட்டத்திற்கு பங்களா ஆவாஸ் யோஜனா (பங்களா வீட்டுவசதித் திட்டம்) எனப் பெயர் மாற்றியது.

இதன் விளைவாக, மத்திய அரசு இத்திட்டத்திற்கான நிதியுதவியை 2022 வரை நிறுத்தி வைத்தது. தற்போது இது மீண்டும் தொடங்கப்படலாம்.

கல்வித் துறையில், பிஎம் ஸ்ரீ பள்ளி, மும்மொழிக் கொள்கை மற்றும் உல்லாஸ் போன்ற திட்டங்களை மாநிலத்தில் செயல்படுத்தலாம்.

பிரதம மந்திரி கிராம சதக் யோஜனா (PMGSY) திட்டத்தின் கீழ் முடக்கப்பட்டிருந்த திட்டங்களுக்கும் இப்போது ஒப்புதல் அளிக்கப்படும்.

மேலும் தேர்தலில் பாஜக வாக்களித்தபடி சர்ச்சைக்குரிய சிஏஏ மற்றும் என்ஆர்சி ஆகியவையும் மேற்கு வங்கத்தில் அமல்படுத்தப்படும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

