தொல்லியல் ஆய்வுத் துறை உத்தரவை தொடர்ந்து ஒருமாத காலம் மூடப்படும் செங்கோட்டை வளாகம்!

டெல்லியில் உள்ள புகழ்பெற்ற செங்கோட்டை வளாகம், ஜூலை 15 முதல் ஆகஸ்ட் 15 அன்று நடைபெறவுள்ள 80-வது சுதந்திர தின கொண்டாட்டங்கள் முடியும் வரை பொதுமக்களின் பார்வைக்கு மூடப்பட்டிருக்கும் என்று அதிகாரப்பூர்வ உத்தரவு தெரிவிக்கிறது.
செங்கோட்டை வளாகத்தில் நடைபெற்று வரும் சுதந்திர தின கொண்டாட்டங்களுக்கான முன்னேற்பாடுகளை கருத்தில் கொண்டு, இந்தியத் தொல்லியல் ஆய்வுத் துறை (ASI) இந்த உத்தரவைப் பிறப்பித்துள்ளது.
மூடல்:
"பழமையான நினைவுச் சின்னங்கள் மற்றும் தொல்லியல் தளங்கள் மற்றும் எச்சங்கள் விதிகள், 1959-இன் விதி 5-ன் கீழ் வழங்கப்பட்ட அதிகாரங்களை பயன்படுத்தி, 2026-ஆம் ஆண்டு ஜூலை 15 முதல் ஆகஸ்ட் 15 வரை செங்கோட்டை பொதுமக்களுக்கும் சாதாரண பார்வையாளர்களுக்கும் மூடப்பட்டிருக்கும் என்று இதன் மூலம் உத்தரவிடப்படுகிறது," என்று ஜூலை 9 தேதியிட்ட அந்த உத்தரவு கூறுகிறது.
சுதந்திர தினத்திற்கு முன்னதாக ஒவ்வொரு ஆண்டும் இத்தகைய உத்தரவுகள் பிறப்பிக்கப்படுவதாக மூத்த ASI அதிகாரி ஒருவர் தெரிவித்தார்.
பாரம்பரிய சின்னம்:
யுனெஸ்கோ (UNESCO) அமைப்பால் உலகப் பாரம்பரிய சின்னமாக அங்கீகரிக்கப்பட்ட செங்கோட்டை, 1947-ஆம் ஆண்டு ஆகஸ்ட் 15 அன்று இந்தியா பிரிட்டிஷ் காலனித்துவ ஆட்சியின் பிடியில் இருந்து விடுபட்டு சுதந்திர நாடாக மாறியது முதல், நாட்டின் சுதந்திர தின கொண்டாட்டங்கள் நடைபெறும் இடமாக திகழ்கிறது.
ஆகஸ்ட் 15-ஆம் தேதியன்று, பலத்த பாதுகாப்புக்கு மத்தியில் நடைபெறும் சுதந்திர தின கொண்டாட்டங்களில் பங்கேற்க, அரசாங்கத்தால் வழங்கப்பட்ட அனுமதி சீட்டுகளை (passes) வைத்திருப்பவர்கள் மட்டுமே செங்கோட்டை பகுதிக்குள் நுழைய அனுமதிக்கப்படுவார்கள்.