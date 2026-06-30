ஈரான் அதிபருடன் தொலைபேசியில் உரையாடிய பிரதமர் மோடி

பிரதமர் நரேந்திர மோடி ஈரான் அதிபர் மசூத் பெசஸ்கியானுடன் தொலைபேசியில் உரையாடினார். அப்போது மேற்கு ஆசியாவில் ஏற்பட்டுள்ள சமீபத்திய முன்னேற்றங்கள் மற்றும் அடுத்தகட்ட நடவடிக்கைகள் குறித்து ஈரான் அதிபர் அவருக்கு விளக்கினார்.
இந்தியா மற்றும் உலகிற்கு ஹார்முஸ் நீரிணையில் கப்பல் போக்குவரத்திற்கான சுதந்திரம் எவ்வளவு முக்கியம் என்பதை ஈரான் தலைவருடனான உரையாடலின் போது மீண்டும் வலியுறுத்தியதாக பிரதமர் தெரிவித்தார்.
உரையாடல்:
எட்டப்பட்ட புரிதலை வரவேற்ற பிரதமர் மோடி, அனைத்து பிரச்சினைகளும் பேச்சுவார்த்தை மற்றும் ராஜதந்திரம் மூலமே தீர்க்கப்பட வேண்டும் என்ற இந்தியாவின் நிலையான நிலைப்பாட்டை மீண்டும் உறுதிப்படுத்தியதாக பிரதமர் அலுவலகம் வெளியிட்ட அறிக்கை தெரிவித்தது.
அப்பகுதியில் நீடித்த அமைதி மற்றும் ஸ்திரத்தன்மையை உறுதி செய்வதற்கும், கப்பல் போக்குவரத்து மற்றும் வர்த்தக சுதந்திரத்தைப் பாதுகாப்பதற்கும் தொடர்ச்சியான முயற்சிகள் தேவை என்பதை மோடி வலியுறுத்தினார்.
தொலைபேசி உரையாடலின் போது, மேற்கு ஆசியாவில் ஏற்பட்டுள்ள சமீபத்திய முன்னேற்றங்கள் மற்றும் அடுத்தகட்ட நடவடிக்கைகள் குறித்து ஈரான் அதிபர் பிரதமர் மோடிக்கு விளக்கினார் என்று அந்த அறிக்கை கூறியது.
எக்ஸ் தள பதிவு:
உரையாடல் குறித்து எக்ஸ் தளத்தில் பதிவிட்ட பிரதமர் மோடி, "மேற்கு ஆசியாவில் ஏற்பட்டுள்ள சமீபத்திய முன்னேற்றங்கள் குறித்து ஈரான் அதிபர் டாக்டர் மசூத் பெசஸ்கியானுடன் பேசினேன்.
பேச்சுவார்த்தைகளில் ஏற்பட்டுள்ள முன்னேற்றத்தை வரவேற்றதோடு, தொடர்ச்சியான முயற்சிகள் அப்பகுதியில் நீடித்த அமைதியை ஏற்படுத்தும் என்று நம்பிக்கை தெரிவித்தேன்.
இந்தியா மற்றும் உலகிற்கு ஹார்முஸ் நீரிணையில் கப்பல் போக்குவரத்திற்கான சுதந்திரத்தின் முக்கியத்துவத்தை மீண்டும் வலியுறுத்தினேன்" என்று குறிப்பிட்டார்.
இந்திய பிரதிநிதி:
முன்னதாக, அடுத்த வாரம் நடைபெறவுள்ள ஈரானின் மறைந்த உயரிய தலைவர் அயதுல்லா அலி கமேனியின் இறுதிச் சடங்குகளில் பங்கேற்க பிரதமர் மோடிக்கு ஈரான் அதிபர் பெசஸ்கியான் அழைப்பு விடுத்திருந்தார்.
தகவல்களின்படி, இந்தியாவின் பிரதிநிதிகளாக பீகார் ஆளுநர் அட்டா ஹஸ்னைன் மற்றும் வெளியுறவுத்துறை இணையமைச்சர் பவித்ரா மார்கரிட்டா ஆகியோரை இந்த சடங்குகளுக்கு அனுப்ப அரசு திட்டமிட்டுள்ளது. இந்த இறுதி சடங்குகள் ஜூலை 5 முதல் 9 வரை நடைபெறும்.