புரி ரத யாத்திரையில் 2 பேர் உயிரிழப்பு... கூட்ட நெரிசல் குறித்து ஒடிசா அரசு விளக்கம்

மாநிலம், நாடு மற்றும் வெளிநாடுகளில் இருந்து லட்சக்கணக்கான யாத்ரீகர்களின் பங்கேற்புடன், புனித கடற்கரை நகரமான புரியில் தொடங்கிய வருடாந்திர ரத யாத்திரை விழாவின் போது, இரண்டு பக்தர்கள் உயிரிழந்ததை ஒடிசா அரசு உறுதி செய்துள்ளது; ஆனால், கூட்ட நெரிசல் போன்ற சம்பவம் எதுவும் நடந்ததாக வெளியான செய்திகளை அது மறுத்துள்ளது.
முதலமைச்சர் அலுவலகம் வெளியிட்ட அதிகாரப்பூர்வ அறிக்கையின்படி, மகாபிரபு ஸ்ரீ ஜெகந்நாத், மகாபிரபு பாலபத்ரா, தேவி சுபத்ரா மற்றும் சக்ரராஜ் சுதர்சனன் ஆகியோரின் உலகப் புகழ்பெற்ற ரத யாத்திரை 2026, வியாழக்கிழமை புரியில் மிகுந்த மத உணர்வு, பக்தி மற்றும் முன்மாதிரியான நிர்வாக ஒருங்கிணைப்புடன் கொண்டாடப்பட்டது.
ஒன்பது லட்சம் பக்தர்கள்:
மேலும், நாள் முழுவதும் தொடர் மழை மற்றும் மோசமான வானிலை நிலவியபோதிலும், சுமார் எட்டு முதல் ஒன்பது லட்சம் பக்தர்கள் இந்த விழாவில் கலந்துகொண்டது, தெய்வங்கள் மீது பக்தர்கள் கொண்டுள்ள இணையற்ற நம்பிக்கையை பிரதிபலிப்பதாக அது மேலும் தெரிவித்தது.
மூன்று தேர்களை இழுப்பது உட்பட, திருவிழா தொடர்பான அனைத்து புனித சடங்குகளும் திட்டமிட்டபடி சுமுகமாக நடத்தப்பட்டன. கோவர்தன பீடாதிபதி ஜகத்குரு சங்கராச்சாரியாரும் தேர்களுக்கு வந்து பிரார்த்தனை செய்தார். திருவிழாவை வெற்றிகரமாக நடத்துவதற்காக மாநில அரசு விரிவான மற்றும் பல அடுக்கு ஏற்பாடுகளைச் செய்திருந்தது," என்று முதலமைச்சர் அலுவலகம் அந்த அறிக்கையில் தெரிவித்துள்ளது.
காவல்துறை, சுகாதாரம், தீயணைப்புத் துறை, ஒடிசா பேரிடர் விரைவு நடவடிக்கைப் படை (ODRAF), தேசிய பேரிடர் மீட்புப் படை (NDRF), போக்குவரத்து, நகராட்சி நிர்வாகம், பொது சுகாதார பொறியியல், எரிசக்தி மற்றும் பிற துறை சார்ந்த அனைத்துத் துறைகளையும் உள்ளடக்கி, முன்கூட்டியே விரிவான திட்டமிடல் மேற்கொள்ளப்பட்டதாக மாநில அரசு மேலும் தெரிவித்தது.