இந்தியா

டெல்லியில் மீண்டும் தொடங்கும் பருவமழை: இமயமலை மாநிலங்களில் கனமழை எச்சரிக்கை!

வட மற்றும் கிழக்கு இந்தியாவின் பல மலைப்பகுதிகளுக்கு IMD மிகக் கனமழை எச்சரிக்கையை நீட்டித்துள்ளது.
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கடந்த சில வாரங்களாக கடுமையான வெயில் மற்றும் ஆங்காங்கே ஒரு சில இடங்களில் மட்டுமே பெய்த மழையால் தவித்து வந்த வட இந்தியாவில், தென்மேற்குப் பருவமழை மீண்டும் தீவிரமடையத் தொடங்கியுள்ளது.

இன்று முதல் தலைநகர் டெல்லியில் பரவலாக மழை பெய்யக்கூடும் என்றும், அதே நேரத்தில் இமயமலைப் பகுதிகளில் உள்ள மாநிலங்களுக்கு அதிதீவிர மழைக்கான எச்சரிக்கையையும் இந்திய வானிலை ஆய்வு மையம் விடுத்துள்ளது.

வானிலை ஆய்வாளர்களின் கூற்றுப்படி, அரபிக்கடல் மற்றும் வங்காள விரிகுடா ஆகிய இரு பகுதிகளில் இருந்தும் வீசும் பலத்த ஈரப்பதம் கொண்ட காற்று மற்றும் பருவமழைக் காற்று வட இந்திய சமவெளிப் பகுதியை நோக்கி நகர்வது ஆகிய காரணங்களால் இந்த மழைப்பொழிவு தீவிரமடைந்துள்ளது. கடந்த சில வாரங்களாகப் போதிய மழையின்றி வறண்டு காணப்பட்ட டெல்லி மற்றும் அதன் சுற்றுப்புறப் பகுதிகளில் இன்று முதல் தொடர் மழைச் சுழற்சி ஆரம்பமாகிறது.

வானிலை கணிப்பு:

இன்று தொடங்கும் இந்த பரவலான மழைப்பொழிவு, அடுத்த 48 முதல் 72 மணி நேரத்தில் அதன் உச்சத்தை எட்டும் என்று வானிலை மாதிரிகள் காட்டுகின்றன. இந்த மழையினால் வெப்பம் கணிசமாகக் குறைந்து குளிர்ந்த வானிலை நிலவும். மேலும், டெல்லியின் காற்றில் உள்ள மாசுகள் சுத்திகரிக்கப்பட்டு காற்றின் தரம் மேம்படும்.

இருப்பினும், திடீர் கனமழையால் சாலைகளில் வெள்ளப்பெருக்கு மற்றும் கடுமையான போக்குவரத்து நெரிசல் ஏற்பட வாய்ப்புள்ளதால் நகராட்சி நிர்வாகம் உஷார்படுத்தப்பட்டுள்ளது.

இமயமலை மாநிலங்களுக்கு ‘ஹை அலர்ட்’:

சமவெளிப் பகுதிகளில் மழை நிம்மதியைத் தந்தாலும், இமயமலைப் பகுதிகளில் நிலைமை கவலைக்கிடமாக உள்ளது. வட மற்றும் கிழக்கு இந்தியாவின் பல மலைப்பகுதிகளுக்கு IMD மிகக் கனமழை எச்சரிக்கையை நீட்டித்துள்ளது.

உள்கட்டமைப்பு மற்றும் பாதுகாப்பு வழிமுறைகள்:

பருவமழை தீவிரமடைந்துள்ளதால், மலை மாநிலங்களில் உள்ள உள்ளூர் நிர்வாகங்கள், நதிக்கரைகள் மற்றும் நிலச்சரிவு ஏற்படக்கூடிய பகுதிகளுக்கு அத்தியாவசியத் தேவையின்றி மக்கள் பயணம் செய்ய வேண்டாம் என்று கடுமையான எச்சரிக்கைகளை விடுத்துள்ளன.

இமாச்சலப் பிரதேசம் போன்ற பகுதிகளில் ஏற்கனவே ஏற்பட்ட திடீர் வெள்ளத்தால் தற்காலிக உள்கட்டமைப்புகள் பாதிக்கப்பட்டுள்ளதால், உள்ளூர் பேரிடர் மீட்புக் குழுக்கள் தயார் நிலையில் வைக்கப்பட்டுள்ளன.அதே சமயம், வட இந்திய சமவெளிப் பகுதிகளில் உள்ள உள்ளூர் அமைப்புகள், மழைநீர் தேங்குவதைத் தடுக்க வடிகால் அமைப்புகளைச் சீரமைக்க உத்தரவிடப்பட்டுள்ளனர்.

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