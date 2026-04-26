Free Trade Deal | இந்தியா - நியூசிலாந்து இடையே தடையற்ற வர்த்தக ஒப்பந்தம் இன்று கையெழுத்து

நியூசிலாந்து இந்தியாவுடன் ஒரு தடையற்ற வர்த்தக ஒப்பந்தத்தில் (FTA) திங்கட்கிழமை கையெழுத்திடும் என்று நியூசிலாந்து பிரதமர் கிறிஸ்டோபர் லக்சன் கூறினார். மேலும், இது "ஒரு தலைமுறையில் ஒருமுறை வரும் ஒப்பந்தம்" என்றும், நியூசிலாந்து ஏற்றுமதியாளர்களுக்கு உலகின் மிகப்பெரிய சந்தைகளில் ஒன்றிற்கான அணுகலை திறக்கும் என்றும் அவர் குறிப்பிட்டார்.
சமூக ஊடகத்தில் பதிவிட்ட ஒரு பதிவில், இந்த ஒப்பந்தத்தின் மூலம் எதிர்பார்க்கப்படும் நன்மைகளை விவரிக்கும் வீடியோவை பகிர்ந்துகொண்ட லக்சன், "இந்தியாவுடனான நியூசிலாந்தின் தடையற்ற வர்த்தக ஒப்பந்தம் இன்று (திங்கட்கிழமை) இரவு கையெழுத்தாகும்" என்று கூறினார்.
அந்த வீடியோ பதிவில், அவர் இந்த வாய்ப்பின் முக்கியத்துவத்தை எடுத்துரைத்து, "நாங்கள் இந்தியாவுடன் ஒரு தடையற்ற வர்த்தக ஒப்பந்தத்தில் கையெழுத்திடுகிறோம்.
உலகின் மூன்றாவது பெரிய பொருளாதாரமாக உருவெடுக்கவிருக்கும் ஒரு நாட்டில், 140 கோடி மக்களை நியூசிலாந்து ஏற்றுமதியாளர்கள் இதற்கு முன் எப்போதும் இல்லாத வகையில் அணுகுவதற்கான வாய்ப்பை வழங்கும், ஒரு தலைமுறைக்கு ஒருமுறை மட்டுமே கிடைக்கக்கூடிய ஒப்பந்தம் இது.
இது நியூசிலாந்து ஏற்றுமதியாளர்களை நமது போட்டியாளர்களுக்கு சமமான அல்லது சிறந்த நிலையில் வைக்கிறது, மேலும் இது இந்தியாவின் வேகமாக விரிவடைந்து வரும் நடுத்தர வர்க்கத்திற்கு கதவை திறக்கிறது.
நியூசிலாந்தில் உள்ள நமது வேலைகளில் நான்கில் ஒரு பங்கு ஏற்கனவே வர்த்தகத்துடன் தொடர்புடையது. மேலும், இந்த தடையற்ற வர்த்தக ஒப்பந்தம் நியூசிலாந்து பண்ணைகளிலும் பழத்தோட்டங்களிலும் அதிக வேலைவாய்ப்புகளை உருவாக்கும்.
இதன் மூலம் உள்ளூர் சமூகங்களுக்கு அதிக பணம் வரும், மேலும் உங்கள் குடும்பம் முன்னேறுவதற்கு அதிக வாய்ப்புகள் கிடைக்கும்.
வலுவான பொருளாதாரம் என்றால், நியூசிலாந்து மக்கள் சார்ந்திருக்கும் சாலைகள், பள்ளிகள், மருத்துவமனைகள் மற்றும் காவல்துறை போன்ற அனைத்து சேவைகளிலும் நம்மால் முதலீடு செய்ய முடியும்," என்று அவர் கூறினார்.