ரூ.2,000 நோட்டுகளை இன்னும் மாற்றிக்கொள்ளலாம்: ரிசர்வ் வங்கி முக்கிய அறிவிப்பு!

பொதுமக்கள் தங்களிடம் உள்ள 2,000 ரூபாய் நோட்டுகளை இன்னமும் மாற்றிக்கொள்ள அல்லது வங்கிக் கணக்கில் டெபாசிட் செய்ய வாய்ப்பு உள்ளதாக இந்திய ரிசர்வ் வங்கி (RBI) மீண்டும் தெளிவுபடுத்தியுள்ளது.
சமூக வலைதளங்களில் ரூ.2,000 நோட்டுகள் செல்லாது என்று பரவும் வதந்திகளுக்கு முற்றுப்புள்ளி வைக்கும் வகையில் இந்தத் தகவல் வெளியாகியுள்ளது.
ரூ.2,000 நோட்டுகள் புழக்கத்தில் இருந்து திரும்பப் பெறப்பட்டாலும், அவை இன்னும் சட்டப்பூர்வமாகச் செல்லும் என்று ரிசர்வ் வங்கி திட்டவட்டமாக அறிவித்துள்ளது.
பொது வணிக வங்கி கிளைகளில் இவற்றை மாற்றுவதற்கான காலக்கெடு கடந்த அக்டோபர் 2023-உடன் முடிவடைந்துவிட்டது. எனவே, தற்போது சாதாரண வங்கி கிளைகளில் இதனை மாற்ற முடியாது.
பொதுமக்கள் தங்களின் ரூ.2,000 நோட்டுகளை நாடு முழுவதும் உள்ள '19 ரிசர்வ் வங்கி மண்டல அலுவலகங்களில்' மட்டுமே நேரடியாக மாற்றவோ அல்லது டெபாசிட் செய்யவோ முடியும்.
ரிசர்வ் வங்கி அலுவலகங்களுக்கு நேரடியாகச் செல்ல முடியாதவர்கள், இந்தியாவின் எந்தவொரு தபால் நிலையத்திலிருந்தும் தங்களின் ரூ.2,000 நோட்டுகளை ரிசர்வ் வங்கி முகவரிக்கு 'பதிவு அஞ்சல்' மூலம் அனுப்பி, தங்களது வங்கிக் கணக்கில் நேரடியாக வரவு வைத்துக் கொள்ளலாம்.
ரிசர்வ் வங்கி அலுவலகங்களில் நேரடியாக மாற்றும்போது ஒரு முறைக்கு அதிகபட்சமாக 'ரூ.20,000 வரை' மட்டுமே மாற்ற அனுமதிக்கப்படும். வங்கிக் கணக்கில் டெபாசிட் செய்வதற்கு உச்சவரம்பு ஏதும் இல்லை (KYC விதிமுறைகளுக்கு உட்பட்டது).
ரிசர்வ் வங்கியின் அண்மைய புள்ளிவிவரங்களின்படி, புழக்கத்தில் இருந்த ரூ.2,000 நோட்டுகளில் சுமார் 98.4%க்கும் அதிகமான நோட்டுகள் ஏற்கனவே வங்கி முறைக்குத் திரும்பிவிட்டன. தற்போது மிகக் குறைந்த அளவிலான நோட்டுகளே பொதுமக்களிடம் புழக்கத்தில் உள்ளன.
பொதுமக்கள் தங்களின் அடையாள அட்டை (Aadhaar, PAN Card) மற்றும் வங்கிக் கணக்கு விவரங்களுடன் ரிசர்வ் வங்கி அலுவலகங்கள் அல்லது அஞ்சல் நிலையங்களை அணுகி எவ்வித கட்டணமுமின்றி இந்த வசதியைப் பயன்படுத்திக் கொள்ளலாம்.