மாநில அந்தஸ்து: பொறுமையை பலவீனமாக கருத வேண்டாம்- மத்திய அரசுக்கு உமர் அப்துல்லா எச்சரிக்கை..!

ஜம்மு-காஷ்மீர் மாநில முதல்வராக உமர் அப்துல்லா இருந்து வருகிறார். இவர் தனது பாட்டி அக்பர் ஜஹானின் 26-வது நினைவு தினத்தை முன்னிட்டு, ஹஸ்ரத்பாலில் உள்ள தனது தாத்தா- பாட்டியின் நினைவிடத்தில் நடைபெற்ற பிரம்மாண்டமான தொழிலாளர் மாநாட்டில் கலந்து கொண்டு பேசினார்.
லடாக் மக்களுடன் மத்திய அரசு பேசுவதற்கு தயாராக இருக்கிறது என்றால், ஜம்மு-காஷ்மீர் மக்களுடன் பேச ஏன் தயாராகவில்லை. எனது பாட்டி வெளிப்படுத்தியதைப் போலவே, நாமும் பொறுமையைக் கடைப்பிடிக்க வேண்டும். ஆனால், பொறுமை என்பது பலவீனத்தின் பாதை அல்ல. அது மௌனத்தின் பாதையும் அல்ல.
இதன் பொருள், எங்கள் உரிமைகளுக்காக நாங்கள் குரல் கொடுக்க வேண்டியதில்லை என்பதல்ல. எங்கள் பொறுமையை நீங்கள் தவறாகப் பயன்படுத்திக்கொள்ளலாம் என்பதல்ல.
இதன் பொருள் நீங்கள் எங்களை பலவீனமானவர்கள் என்று நினைப்பீர்கள் என்பதல்ல. இந்தப் பொறுமைதான் எங்கள் வலிமை. இதுவே எங்கள் குரல். இறைவனின் அருளால், இந்தப் பொறுமையே எங்கள் வெற்றியாகவும் அமையும்.
ஜம்மு-காஷ்மீரில் ஒன்றரை ஆண்டுகளுக்கும் மேலாக ஆட்சியில் இருந்தும், ஆளும் கட்சி ஏன் ஜந்தர் மந்தரில் போராட்டம் நடத்தத் திட்டமிடுகிறது என்று மத்திய அரசு தனக்குத்தானே கேட்டுக்கொள்ள வேண்டும். ஏதோ ஒரு கட்டாயம் இருந்திருக்க வேண்டும். ஏதோ ஒன்று மாறியிருக்க வேண்டும். வன்முறை மூலம் அல்லாமல் பேச்சுவார்த்தை மூலமே எங்கள் உரிமைகளை நிலைநாட்ட வேண்டும் என்று நான் மத்திய அரசிடம் கூறினேன். இந்த முடிவு எனக்கு அரசியல் ரீதியாக மிகவும் ஆபத்தானது என்று தெரிந்தும், எனது அரசியல் எதிர்காலத்தையும் நற்பெயரையும் பணயம் வைத்து இதைச் செய்தேன்.
தான் அரசாங்கத்தை அமைத்த பிறகு, மத்திய அரசு தனது வாக்குறுதிகளை நிறைவேற்ற அவகாசம் அளிக்க வேண்டும் என்று விரும்பியது. ஆனால், உண்மையில் அவர்கள் நிலைமையை இப்படியே வைத்திருக்கவே விரும்புகிறார்கள்
அரசாங்கம் செயல்பட அனுமதிக்கப் போவதில்லை என்றால், ஏன் எங்களை அரசாங்கத்தை அமைக்க அனுமதித்தீர்கள்? அதனால் என்ன பயன்? அப்படியென்றால் நீங்கள் தேர்தலை நடத்தியிருக்கவே கூடாது. ராஜ் பவன் மூலம் மக்களைத் துன்புறுத்தவும், ஊழியர்களைப் பணிநீக்கம் செய்யவும், புல்டோசர்களை இயக்கவும்தான் நீங்கள் எங்களை முன்னிறுத்தினீர்களா?
நீங்கள் எங்களை முன்னால் வரச் சொல்லிவிட்டு, எங்கள் கைகளைப் பின்னால் கட்டிப்போடுவோம் என்று அப்போதே சொல்லியிருக்க வேண்டும். உங்கள் முடிவுகளைச் செயல்படுத்தாத அதிகாரிகளைத்தான் உங்களுக்குத் தருவோம் என்றும் சொல்லியிருக்க வேண்டும். ஜம்மு-காஷ்மீர் மக்களுக்காக எதையாவது சாதிக்க வேண்டும் என்பதற்காகவே, கழுதைகளைப் போல நாங்கள் தொடர்ந்து உழைத்து வருகிறோம். அது எங்கள் பொறுமையின் வெளிப்பாடுதான்.
கடவுள் மீதாணையாகக் கேட்கிறேன், சரியான நேரம் வந்துவிட்டது என்பதை நாங்கள் எப்படி அறிந்துகொள்வது? அந்தச் சரியான நேரத்தை அடைய நானும் எனது சகாக்களும் என்ன செய்ய வேண்டும்?"
பாஜக ஆட்சிக்கு வருவதையே சரியான நேரம் என்பது குறிக்கிறதா. அதை வெளிப்படையாகச் சொல்லும் துணிச்சல் உங்களுக்கு இருக்க வேண்டும். குறைந்தபட்சம், நீங்கள் வாக்குறுதியை நிறைவேற்றுவீர்கள் என்ற ஏமாற்றத்திலாவது நாங்கள் இருக்கமாட்டோம்.
நாடாளுமன்ற மற்றும் சட்டமன்றத் தேர்தல்களில் வாக்காளர்கள் பங்கேற்றதைச் சுட்டிக்காட்டிய முதலமைச்சர், மாநில அந்தஸ்து மீண்டும் வழங்கப்படும் என்ற நம்பிக்கையில் இன்னும் எத்தனை தேர்தல்களைச் சந்திக்க வேண்டியிருக்கும் என்று கேள்வி எழுப்பினார்.
உள்ளாட்சி மற்றும் பஞ்சாயத்துத் தேர்தல்களை நடத்த விரும்புவதாக நீங்கள் கூறுகிறீர்கள். நாங்களும் அதைத்தான் விரும்புகிறோம். அதேவேளையில் உள்ளாட்சித் தேர்தல்களை நடத்துவதற்கான சரியான நேரம் எது என்பதை ஜம்மு-காஷ்மீர் அரசே தீர்மானிக்கும்.
இந்த சரியான நேரம் என்பதை இரு தரப்பினரும் பயன்படுத்திக்கொள்ளலாம். எங்கள் பொறுமை, கண்ணியம் மற்றும் அமைதியை நீங்கள் கேலிக்கூத்தாக்கிவிட்டீர்கள். இங்கே நீங்கள் தீ மூட்ட விரும்புகிறீர்களா?
இன்று, தெரிந்தோ அல்லது தெரியாமலோ அல்லது நன்கு திட்டமிடப்பட்ட முறையிலோ, போராட்டங்கள் இன்றி எதையும் சாதிக்க முடியாது என்ற செய்தி நமக்கு அனுப்பப்படுகிறது. எங்கள் நிலைமையை லடாக்கின் நிலைமையுடன் ஒப்பிட்டுப் பார்க்கும்போது, 'லடாக்குடன் பேசத் தயாராக இருக்கும் நீங்கள், ஏன் எங்களுடன் பேசக்கூடாது?' என்ற கேள்வியை எழுப்ப வேண்டிய கட்டாயத்தில் நாங்கள் உள்ளோம்
நாட்டில் ஒரே வழிமுறைதான் இருக்க வேண்டும், அனைவரும் சமமாக இருக்க வேண்டும், அதனால்தான் பிரிவு 370-ஐ ரத்து செய்தோம் என்று எங்களிடம் கூறுகிறீர்கள். ஆனால், லடாக்கிடம் மட்டும் எங்களுடன் பேசுங்கள், உங்களுக்குப் பிரிவு 371-ன் கீழ் சலுகைகளைத் தருகிறோம் என்று கூறுகிறீர்கள். நாங்கள் மாநில அந்தஸ்தைக் கோருகிறோம். ஆனால் லடாக்கிற்குப் பிரிவு 371-ன் கீழ் சலுகைகளை வழங்கத் தயாராக இருக்கும் அதே பாஜகவினர், எங்களுக்கு மாநில அந்தஸ்து கிடைக்காது என்று கூறுகிறார்கள்
நாங்கள் இணைந்து பணியாற்ற விரும்பும் அதிகாரிகளைத் தேர்ந்தெடுக்கையாவது எங்களை அனுமதிக்குமாறு அவர்களிடம் கேட்கிறோம். ஆனால் அவர்கள் அதற்கு அனுமதிப்பதில்லை. தலைமைச் செயலாளரைத் தீர்மானிப்பது, அவரது பணித்திறன் மதிப்பீட்டு அறிக்கையை (ACR) எழுதுவது மற்றும் வரவு-செலவுத் திட்ட முடிவுகளை எடுப்பது ஆகியவற்றை லடாக் பகுதியினரே மேற்கொள்ளலாம் என்றும், அதில் எங்களுக்கு எந்த ஆட்சேபனையும் இல்லை என்றும் நீங்கள் கூறுகிறீர்கள். இது ஏன்? லடாக் மக்கள் போராட்டம் ஒன்றை முன்னெடுத்ததே இதற்குக் காரணம்.
இந்த மாநிலத்தில் நானும் ஃபாரூக் (அப்துல்லா) சாஹிபும் மட்டுமே வசிக்க வேண்டுமா, மற்றவர்கள் யூனியன் பிரதேசத்திலா இருப்பார்கள்? நாங்கள் ஜந்தர் மந்தருக்குச் செல்வதற்கான திட்டத்தை வகுத்தோம். மாநில அந்தஸ்து கோரும் விவகாரம் எங்களுடையது மட்டுமல்ல, ஒட்டுமொத்த ஜம்மு-காஷ்மீருடையதுமாகும்.
தற்போதைய சட்டப்பேரவையில் எம்.எல்.ஏ-க்களைக் கொண்ட அல்லது கடந்த காலத்தில் கொண்டிருந்த அனைத்துக் கட்சிகளுக்கும் நாங்கள் அழைப்பு விடுத்தோம். குலாம் நபி ஆசாத், அல்தாஃப் புகாரி, ஹக்கீம் யாசின் அல்லது பாந்தர்ஸ் கட்சி ஆகியோருக்கு அழைப்பு விடுக்க வேண்டியது அவசியம்தானே? மாநில அந்தஸ்து என்பது அனைவருக்கும் உரியது, எங்களுக்கு மட்டும் உரியதல்ல.
கார்கில், லடாக், பௌத்தர்கள், முஸ்லிம்கள், காங்கிரஸ், என்.சி (NC), பி.ஜே.பி (BJP) என அனைவரும் ஒரு குறிக்கோளை அடைய ஒன்றிணைந்தனர்.
இது ஒரு தொடக்கம் மட்டுமே. இதை எவ்வளவு தூரம் முன்னெடுத்துச் செல்வது மற்றும் இந்தப் போராட்டத் திட்டத்திற்கு என்ன வடிவம் கொடுப்பது என்பது, மத்திய அரசு எங்களுடன் பேச்சுவார்த்தை நடத்தத் தயாராக இருக்கிறதா இல்லையா என்பது தெரிந்த பிறகே தெரியவரும்.
இவ்வாறு உமர் அப்துல்லா தெரிவித்துள்ளார்.
ஜம்மு-காஷ்மீருக்கு மாநில அந்தஸ்து வழங்கக் கோரி ஜூலை 20-ந்தேதி ஜந்தர் மந்தரில் உமர் அப்துல்லா கட்சி, அனைத்துக் கட்சிகளையும் ஒன்றிணைத்து போராட்டம் நடத்த முடிவு செய்துள்ளது.