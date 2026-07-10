ஒரே நாடு, ஒரே தேர்தல் நாட்டிற்கான திருப்புமுனை: நிர்வாகத்தை மேம்படுத்தும்- அனுராக் தாகூர்

ஒரே நோடு, ஒரே தேர்தல் என்பதை மோடி தலைமையிலான மத்திய அரசு கையில் எடுத்துள்ளது. இதற்கான சாத்தியக்கூறுகளை ஆராய முன்னாள் ஜனாதிபதி ராம்நாத் கோவிந்த் தலைமையில் ஒரு குழு அமைக்கப்பட்டது. இந்த குழு நாடு முழுவதிலும் இருந்து கருத்துகளை பெற்று, அறிக்கை தாக்கல் செய்தார். அதன் அடிப்படையில் பாராளுமன்றத்தில் அரசியலமைப்பு சட்ட திருத்த மசோதா கடந்த 2024-ம் அண்டு கொண்டு வந்தது.
இது தொடர்பாக பாராளுமன்ற கூட்டுக்குழு ஒவ்வொரு மாநிலமாக சென்று ஆய்வு செய்து வருகிறது. சாதகம் மற்றும் பாதகம் தொடர்பாக கருத்து கேட்டு வருகிறது.
ஒரு நாடு, ஒரே தேர்தல் (One Nation, One Election) தொடர்பான நன்மைகள் மற்றும் பாதகங்களை புரிந்துகொள்ள, தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட பிரதிநிதிகள், அரசியல் கட்சிகள், அரசு அதிகாரிகள், வழக்கறிஞர்கள், நீதித்துறை சார்ந்தவர்கள், பொதுத்துறை நிறுவனங்கள், வங்கிகள் மற்றும் பிற அமைப்புகளுடன் இந்தக் குழு கலந்துரையாடி வருகிறது.
இந்தக் கலந்தாய்வு செயல்முறை மிகவும் பயனுள்ள அனுபவமாக அமைந்துள்ளது. ஏனெனில், முன்பு வெளிப்படையாகத் தெரியாத பல விஷயங்கள் இப்போது கண்டறியப்பட்டு வருகின்றன. அடிக்கடி நடைபெறும் தேர்தல்கள் மாநில வருவாய், அரசு நிர்வாகம், நீதி வழங்குதல், கல்வி மற்றும் சுகாதாரம் ஆகியவற்றில் தாக்கத்தை ஏற்படுத்துகின்றன. பெரும்பாலும் கவனிக்கப்படாமல் போகும் மறைமுகத் தாக்கங்களையும் இந்தக் குழு கண்டறிந்து வருகிறது.
அடிக்கடி நடைபெறும் தேர்தல்களால் ஏற்படும் பல பாதிப்புகள் நேரடியானவை அல்ல. ஆனால் அவற்றின் மறைமுகத் தாக்கம் மிகப்பெரியது. இந்த அம்சங்கள் அனைத்தும் மதிப்பீடு செய்யப்பட்டு குழுவின் இறுதி அறிக்கையில் இடம்பெறும்போது, 'ஒரே நாடு, ஒரே தேர்தல்' முறை நாட்டிற்கு அளிக்கக்கூடிய மகத்தான நன்மைகளைக் கண்டு அனைவரும் ஆச்சரியப்படுவார்கள் என்று நான் நம்புகிறேன். இது நாட்டிற்கான ஒரு முக்கிய மாற்றத்தை ஏற்படுத்தும் சட்டமாக அமையக்கூடும்.
கோவா மாநிலம் இந்தக் குழுவின் முன் மிகச் சிறந்த விளக்கத்தை அளித்தது. அம்மாநில முதல்வர் பிரமோத் சாவந்த் மற்றும் மூத்த அதிகாரிகள், ஒரு சிறிய மாநிலத்தில் கூட அடிக்கடி நடைபெறும் தேர்தல்கள் எவ்வாறு நிர்வாகத்தைப் பாதிக்கின்றன என்பதை விளக்கிக் கூறினர்.
கோவா போன்ற ஒரு சிறிய மாநிலமே அடிக்கடி நடைபெறும் தேர்தல்களால் இத்தகைய குறிப்பிடத்தக்க தாக்கத்தைச் சந்திக்கும்போது, பெரிய மாநிலங்களிலும் ஒட்டுமொத்த நாட்டிலும் ஏற்படும் தாக்கத்தை நாம் கற்பனை செய்து பார்க்கலாம். தேசிய நலன் என்ற கண்ணோட்டத்தில் பார்த்தால், இது தனிப்பட்ட மற்றும் கட்சி நலன்களுக்கு அப்பாற்பட்ட மிக முக்கியமான முடிவாகும்.
முன்மொழியப்பட்ட இந்தச் சீர்திருத்தத்தை அரசியல் அல்லது கட்சி நலன்களின் கண்ணோட்டத்தில் பார்க்காமல் தேசிய நலன் சார்ந்த முடிவாகப் பார்க்க வேண்டும். நிர்வாகத்தில் அதிக செயல்திறன் இருப்பது அதிக முதலீடுகளை ஈர்க்கவும் வேலைவாய்ப்புகளை உருவாக்கவும் உதவும். அனைத்து அரசியல் கட்சிகளின் கருத்துகளையும்- அவை சிறியதோ அல்லது பெரியதோ- கேட்டறியும் முயற்சிகளை இக்குழு மேற்கொண்டு வருகிறது. இதற்காக சம்பந்தப்பட்ட தரப்பினர் வாய்மொழி விளக்கங்களை அளிக்குமாறு அல்லது எழுத்துப்பூர்வமான கருத்துகளைச் சமர்ப்பிக்குமாறு அழைப்பு விடுக்கப்பட்டுள்ளது.
ஜனநாயகத்தில் தங்கள் கருத்துகளை வெளிப்படுத்த அனைவருக்கும் உரிமை உண்டு. விவாதித்தல், கருத்துப் பரிமாற்றம் செய்தல் மற்றும் முடிவெடுத்தல் ஆகியவையே நமது ஜனநாயக அமைப்பின் வலிமையாகும்.
இவ்வாறு அனுராக் தாகூர் தெரிவித்துள்ளார்.