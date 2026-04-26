Amit Shah | மேற்கு வங்கத்தில் ஏற்கனவே 110 தொகுதியில் ஜெயிச்சிட்டோம்... அமித் ஷா

வாக்காளர்கள் மம்தா பானர்ஜி அரசை முற்றிலுமாக அழித்துவிட்டதாக கூறினார்.
மேற்கு வங்கத்தில் பா.ஜ.க. ஆட்சிக்கு வந்தால், அங்குள்ள 'குண்டர் ராஜ்ஜியத்தையும்' 'சிண்டிகேட் ராஜ்ஜியத்தையும்' ஒழிப்போம் என்று மத்திய உள்துறை அமைச்சர் அமித் ஷா தெரிவித்தார்.

நதியா மாவட்டத்தின் தெஹட்டாவில் நடந்த பொதுக்கூட்டத்தில் உரையாற்றிய அமித் ஷா, சட்டமன்றத் தேர்தலின் முதல் கட்டத்திலேயே வாக்காளர்கள் மம்தா பானர்ஜி அரசை முற்றிலுமாக அழித்துவிட்டதாக கூறினார்.

"ஏப்ரல் 23 அன்று நடைபெற்ற முதல் கட்டத் தேர்தலில் பாஜக ஏற்கனவே 110 இடங்களை கைப்பற்றியுள்ளது. மேற்கு வங்கத்தில் பாஜக ஆட்சிக்கு வந்தால், அங்கு 'குண்டர் ராஜ்' மற்றும் 'சிண்டிகேட் ராஜ்' முடிவுக்கு வரும். தேர்தல் ஆணையம் தகுந்த ஏற்பாடுகளைச் செய்துள்ளதால், தயங்காமல் வெளியே வந்து உங்கள் வாக்குகளைப் பதிவு செய்யுங்கள். உங்களை வாக்களிப்பதிலிருந்து யாராலும் தடுக்க முடியாது," என்று ஷா கூறினார்.

தொடர்ந்து பேசிய அவர், பா.ஜ.க. ஆட்சிக்கு வந்தால், "மாநிலத்தில் பதுங்கியிருக்கும் ஊடுருவல்காரர்களை" அடையாளம் கண்டு, அவர்கள் மீது தேவையான நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என்றும் அவர் கூறினார்.

நிகழ்ச்சி நடைபெறும் இடத்தில் பெருந்திரளான மக்கள் கூடியிருந்த போதிலும், திடீரென பெய்த கனமழை காரணமாக அமித் ஷா தனது உரையை பாதியிலேயே நிறுத்த வேண்டியிருந்தது.

பின்னர், அதே மாவட்டத்தின் ராணாகாட்டில் நடந்த மற்றொரு கூட்டத்தில் பேசிய அமித் ஷா, பெரும்பாலான கால்நடை கடத்தல் நாடியா வழியாகவே நடைபெறுவதாக குற்றம் சாட்டினார்.

பெண்களுக்கும் வேலையில்லாத இளைஞர்களுக்கும் மாதம் ரூ.3,000 உதவித்தொகை வழங்கப்படும் என்றும், மாநிலத்தில் பா.ஜ.க. ஆட்சிக்கு வந்த பிறகு அனைத்து மாநில போக்குவரத்து வாகனங்களிலும் பெண்களுக்கு இலவச பயணம் வழங்கப்படும் என்றும் அமித் ஷா உறுதியளித்தார்.

BJP
Related Stories

No stories found.
