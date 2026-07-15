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Royal Enfield | Shotgun 650 x ரஃப் கிராஃப்ட்ஸ் விலை மற்றும் முக்கிய அம்சங்கள் வெளியீடு

இந்தியாவில் முதலில் பதிவு செய்யும் 25 வாடிக்கையாளர்களுக்கு இந்த பைக் விற்பனை செய்யப்பட உள்ளது.
Royal Enfield Shotgun 650 X Rough Crafts
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ராயல் என்ஃபீல்டு ஷாட்கன் 650 X ரஃப் கிராஃப்ட்ஸ்:

ராயல் என்ஃபீல்டு நிறுவனம், தனது லிமிடெட் எடிஷனான ஷாட்கன் 650 X ரஃப் கிராஃப்ட்ஸ் பைக்கை இந்தியாவில் அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது.

கஸ்டம் மோட்டார்சைக்கிள் தயாரிப்பாளரான ரஃப் கிராஃப்ட்ஸ் நிறுவனத்துடன் இணைந்து இந்த ஸ்பெஷல் எடிஷன் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது.

இந்தியா, ஐரோப்பா, வட அமெரிக்கா மற்றும் ஆசிய-பசிபிக் பிராந்தியம் உள்ளிட்ட உலகளாவிய சந்தைகளில் 100 யூனிட்கள் என்ற மிகக் குறைந்த எண்ணிக்கையில் பைக் உற்பத்தி செய்யப்பட்டுள்ளதாக கூறப்படுகிறது.

இவற்றில் இந்தியாவிற்கு 25 பைக்குகள் மட்டுமே ஒதுக்கப்பட்டுள்ளன.

இந்த சிறப்புப் பதிப்பு வழக்கமான ஷாட்கன் 650-ஐ விட பல தோற்ற மேம்பாடுகளைப் பெற்றுள்ளது. இது பளபளப்பான ஜெட் பிளாக் மற்றும் மேட் ஸ்டெல்த் பிளாக் வண்ணத்துடன், மெருகூட்டப்பட்ட தங்க இலைக் கோடுகள் மற்றும் நுட்பமான சாம்பல் நிறத்தை கொண்டுள்ளது.

இந்த மோட்டார்சைக்கிளில் கருப்பு நிற பார்-எண்ட் கண்ணாடிகள், தைக்கப்பட்ட தோல் இருக்கைகள், கான்ட்ராஸ்ட்-கட் அலாய் வீல்கள் மற்றும் தங்க முலாம் பூசப்பட்ட முன் ஃபோர்க் இன்னர் ட்யூப்கள் ஆகியவையும் இடம்பெற்றுள்ளன.

இந்த பைக் வழக்கமான 648 சிசி பேரலல்-ட்வின் என்ஜின் மூலம் இயக்கப்படுகிறது.

விற்பனைத் தேதி மற்றும் விலை:

இந்த வரையறுக்கப்பட்ட பதிப்பு மாடலுக்கான பதிவுகள் ஜூலை 15 முதல் உலகளவில் விற்பனைக்கு வரவுள்ளன.

இந்த விற்பனை ஜூலை 27 முதல் ஜூலை 30 வரை முதல் கட்டமாக ஆன்லைன் மூலம் நடைபெறும் என்றும், இந்தியாவில் ஜூலை 30 அன்று விற்பனைக்கு வரும் எனவும் எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

இதன் எக்ஸ்-ஷோரூம் விலை ரூ. 5.75 லட்சம் முதல் சந்தையில் விற்பனைக்கு வரும் என்று தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

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ராயல் என்ஃபீல்டு
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ஷாட்கன் 650 X ரஃப் கிராஃப்ட்ஸ்
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