Kawasaki Versys-X 300 | MY25 மற்றும் MY26 மாடல் பைக்குகளுக்கு ரூ.35,000 வரை தள்ளுபடி

கவாசகி நிறுவனம் தனது வெர்சிஸ்-எக்ஸ் 300 பைக்கிற்கான சலுகைகளை ஜூலை இறுதி வரை தொடர இருப்பதாக தெரிவித்துள்ளது.
MY25 மற்றும் MY26 ஆகிய இரண்டு மாடல்களும் ரொக்கத் தள்ளுபடிகள் மற்றும் இலவச உபகரணங்களுடன் கிடைக்கும் வகையில் விலை நிர்ணயம் செய்யப்பட்டுள்ளது.
இந்த இரண்டு பதிப்புகளும் இயந்திர ரீதியாக ஒரே மாதிரியான ரூ. 3.49 லட்சம் என்ற எக்ஸ்-ஷோரூம் விலையில் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
MY25 வெர்சிஸ்-எக்ஸ் 300 மாடலுக்கு ரூ.35,000 ரொக்கத் தள்ளுபடி எனவும், MY26 வெர்சிஸ்-எக்ஸ் 300 மாடலுக்கு ரூ.10,000 தள்ளுபடி எனவும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
இரண்டு பைக்குகளும் 40hp மற்றும் 26Nm ஆற்றலை உற்பத்தி செய்து, 296cc பேரலல்-ட்வின் இன்ஜினால் இயக்கப்படுகின்றன.
கவாசாகி வெர்சிஸ்-எக்ஸ் 300 ஜூலை சலுகைகள் MY25 ஒட்டுமொத்தமாக மிகவும் கவர்ச்சிகரமான சலுகையை வழங்குகிறது.
இரண்டு மாடல்களிலும், இலவசமாக வழங்கப்படும் பேனியர் செட் அல்லது சென்டர் ஸ்டாண்ட் ஆகிய தேர்வுகளும் உள்ளன. இந்த ஆக்சஸரி சலுகையின் மதிப்பை கவாஸாகி நிறுவனம் ரூ. 46,000 வரை மதிப்பிடுகிறது.
இருப்பினும், MY25 மாடல் ஒரு வலுவான ஒட்டுமொத்த தொகுப்பை வழங்குகிறது. இது ஆக்சஸரி சலுகையுடன் ரூ. 35,000 தள்ளுபடியையும் இணைத்து, அதன் எக்ஸ்-ஷோரூம் விலையை ரூ. 3.14 லட்சமாகக் குறைக்கிறது.
MY26 மாடலுக்கு ரூ. 10,000 என்ற சிறிய ரொக்கத் தள்ளுபடி வழங்கப்பட்டு, அதன் விலை ரூ. 3.39 லட்சமாகக் குறைகிறது.
வெர்சிஸ்-எக்ஸ் 300, 40hp மற்றும் 26Nm ஆற்றலை உற்பத்தி செய்யும் 296cc பேரலல் ட்வின் இன்ஜின் மூலம் இயக்கப்படுகிறது. இது இந்தியாவில் கவாசாகியின் மிகவும் எளிதில் அணுகக்கூடிய அட்வென்ச்சர் மோட்டார் சைக்கிளாகத் திகழ்கிறது.
இந்தச் சலுகைகள் ஜூலை 31, 2026 வரை செல்லுபடியாகும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.