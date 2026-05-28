U23 ஆசிய சம்பியன்ஷிப்பில் வென்ற இந்தியர்களுக்கு பிரதமர் மோடி பாராட்டு

வியட்நாமின் டா நாங்கில் நடைபெற்ற 2026 U23 ஆசிய சாம்பியன்ஷிப் போட்டிகளில் வரலாற்று சிறப்புமிக்க செயல்திறனை வெளிப்படுத்திய இந்திய மல்யுத்த வீரர்களுக்கு பிரதமர் நரேந்திர மோடி வாழ்த்து தெரிவித்தார். ஆண்கள் ஃப்ரீஸ்டைல் மற்றும் பெண்கள் மல்யுத்த அணிகள் குழு பட்டங்களை வென்று, இப்போட்டியில் இந்தியா இதுவரை இல்லாத அளவுக்கு ஒட்டுமொத்தமாக அதிக பதக்கங்களை வென்றதை அவர் பாராட்டினார்.
U23 ஆசிய மல்யுத்த சாம்பியன்ஷிப் போட்டிகளில், இந்திய ஆண்கள் ஃப்ரீஸ்டைல் மல்யுத்த அணி முதல் இடத்தை பிடித்து, சந்தேகத்திற்கு இடமின்றி சாம்பியன் பட்டத்தை வென்றது. ஃப்ரீஸ்டைல் தரவரிசையில் இந்தியா ஆதிக்கம் செலுத்தி, முறையே இரண்டாவது மற்றும் மூன்றாவது இடங்களை பிடித்த வலிமைமிக்க நாடுகளான கிர்கிஸ்தான் மற்றும் கஜகஸ்தானை முந்தி முதலிடத்தைப் பிடித்தது.
பிரதமர் மோடியும் விளையாட்டு வீரர்களின் சிறப்பான வெற்றியை பாராட்டியதோடு, அவர்களின் எதிர்கால போட்டிகளுக்கும் தனது நல்வாழ்த்துக்களை தெரிவித்தார்.
இது குறித்த எக்ஸ் தள பதிவில் பிரதமர் மோடி, "நமது மல்யுத்த வீரர்களின் சிறப்பான செயல்பாடு! வியட்நாமின் டா நாங்கில் நடைபெற்ற 2026 U23 ஆசிய சாம்பியன்ஷிப் போட்டிகளில் நமது ஆண்கள் ஃப்ரீஸ்டைல் மற்றும் பெண்கள் மல்யுத்த அணிகள் குழுப் பட்டங்களை வென்றன.
ஆண்கள் ஃப்ரீஸ்டைல் மல்யுத்த அணி நான்கு தங்கம் உட்பட ஒன்பது பதக்கங்களை வென்று, U23 ஆசிய சாம்பியன்ஷிப் வரலாற்றில் இந்தியா இதுவரை இல்லாத அதிகபட்ச ஒட்டுமொத்த பதக்க எண்ணிக்கையைப் பதிவு செய்துள்ளது. பெண்கள் மல்யுத்த அணி ஆறு தங்கம் உட்பட 10 பதக்கங்களை வென்றது.
கிரேக்கோ-ரோமன் அணியும் எட்டு பதக்கங்களுடன் தனது வரலாற்றிலேயே அதிகபட்ச ஒட்டுமொத்த பதக்க எண்ணிக்கையை பதிவு செய்துள்ளது. நமது மல்யுத்த வீரர்களுக்கு வாழ்த்துகள். அவர்களின் எதிர்கால முயற்சிகளுக்கு எனது நல்வாழ்த்துக்கள்," என்று குறிப்பிட்டுள்ளார்.
ஃப்ரீஸ்டைல், மகளிர் மல்யுத்தம் மற்றும் கிரேக்கோ-ரோமன் ஆகிய பிரிவுகளில் 11 தங்கம், 7 வெள்ளி, 9 வெண்கலம் என மொத்தம் 27 பதக்கங்களை குவித்த இந்திய அணியின் பரபரப்பான கண்ட அளவிலான பயணத்திற்கு, இந்த வரலாற்று சிறப்புமிக்க ஃப்ரீஸ்டைல் வெற்றி மகுடம் சூட்டியது.
சாம்பியன் பட்டம் வென்ற ஃப்ரீஸ்டைல் அணி, 4 தங்கம், 3 வெள்ளி மற்றும் 2 வெண்கலம் உட்பட ஒன்பது பதக்கங்களுடன் தங்களது பயணத்தை நிறைவு செய்தது. அக்ஷய் டி. தேரே (57 கிலோ) மற்றும் விக்கி (97 கிலோ) ஆகியோர் தங்களது சிறப்பான தங்க பதக்கங்களை வென்று போட்டிக்கு ஒரு நல்ல தொடக்கத்தை அளித்தனர். இந்த உத்வேகத்தைத் தொடர்ந்து, குமார் மோஹித் (65 கிலோ) மற்றும் சந்தர்மோகன் (79 கிலோ) ஆகியோரும் முதலிடம் பிடித்தனர்.