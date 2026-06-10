ஈரான் மீது மீண்டும் தாக்குதலை தொடங்கிய அமெரிக்கா

ஈரான் மீது தாக்குதல் தீவிரப்படுத்தப்படும் என்று அமெரிக்க அதிபர் டொனால்டு டிரம்ப் எச்சரிக்கை விடுத்திருந்த நிலையில், ஈரானுக்கு எதிரான மற்றொரு சுற்றுத் தாக்குதல்களைத் தொடங்கியதாக அமெரிக்க ராணுவம் தெரிவித்தது. தீவிரமடைந்து வரும் இந்த தாக்குதல்கள், போரை முடிவுக்குக் கொண்டுவரும் முயற்சிகளைத் தடம் புரளச் செய்துள்ளது.
மேலும் முடங்கியுள்ள பேச்சுவார்த்தைகளுக்கு தெஹ்ரான் "அதற்கான விலையை கொடுக்கும்" என்று டிரம்ப் எச்சரித்துள்ளார்.
ஈரானின் நியாயமற்ற மற்றும் தொடர்ச்சியான ஆக்கிரமிப்புக்குப் பதிலடியாக, ஈரானில் உள்ள பல இலக்குகள் மீது இராணுவம் தாக்குதல் நடத்தி வருவதாக அமெரிக்க மத்திய கட்டளைப் பிரிவு சமூக ஊடகப் பதிவு ஒன்றில் தெரிவித்துள்ளது.
ஹார்முஸ் ஜலசந்திக்கு அருகே ராணுவ ஹெலிகாப்டர் ஒன்று விபத்துக்குள்ளானதை அடுத்து, அமெரிக்கா ஈரான் மீது தாக்குதல் நடத்திய ஒரு நாள் கழித்து இந்த தாக்குதல்கள் நடந்துள்ளன. அந்த விபத்துக்கு இஸ்லாமியக் குடியரசே காரணம் என்று டிரம்ப் குற்றம் சாட்டினார்.
போரை முடிவுக்குக் கொண்டுவருவதற்கான ஒப்பந்தத்தில் கையெழுத்திடுமாறு டிரம்ப் ஈரானை வலியுறுத்தினார். ஈரானிய துறைமுகங்கள் மீதான தனது முற்றுகையை மீறி, ஈரானில் இருந்து எண்ணெயை கொண்டு செல்ல முயன்ற ஒரு எண்ணெய் கப்பல் மீது துப்பாக்கி சூடு நடத்தியதாக அமெரிக்கா தெரிவித்தது.
போர் குறித்த டிரம்பின் முன்னுக்குப் பின் முரணான அணுகுமுறையை அவரது கருத்துக்கள் அடிக்கோடிட்டு காட்டின. இந்த வாரத் தொடக்கத்தில், மோதலை முடிவுக்கு கொண்டுவருவதற்கான ஒரு உடன்பாடு சில நாட்களில் எட்டப்படலாம் என்று அவர் குறிப்பிட்டிருந்தார்.
வாரக்கணக்கில் நடந்த கடுமையான குண்டுவீச்சுகளுக்கு மத்தியிலும் ஈரான் தனது மீள்திறனை நிரூபித்துள்ளது. எண்ணெய் மற்றும் இயற்கை எரிவாயுவிற்கான ஒரு முக்கிய பாதையான ஹார்முஸ் ஜலசந்தியை திறம்பட மூடும் தனது திறன், தனக்கு ஒரு வலுவான பேரம்பேசும் ஆயுதத்தை அளிக்கும் என்று அது நம்புகிறது.
ஒரு உடன்பாட்டை விரும்பினால், அமெரிக்கா படைபலத்தை பிரயோகிப்பதாக அச்சுறுத்துவதை தவிர்க்க வேண்டும் என்று ஈரானின் ஐக்கிய நாடுகள் தூதர் கூறினார்.
"ஈரான் ஒருபோதும் அச்சுறுத்தல்களுக்கும் அழுத்தங்களுக்கும் பணிந்து பேச்சுவார்த்தை நடத்தியதில்லை; இனியும் அழுத்தங்களுக்கோ கேள்விகளுக்கோ அடிபணியாது," என தூதர் அமீர் சயீத் இரவானி புதன்கிழமை ஐ.நா. பாதுகாப்பு சபையிடம் தெரிவித்தார்.