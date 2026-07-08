ஹார்முஸ் பஞ்சாயத்து: ஈரான் மீது மீண்டும் தாக்குதலை தொடங்கிய அமெரிக்கா!

ஹார்முஸ் நீரிணையில் மூன்று வணிக கப்பல்கள் தாக்கப்பட்ட சில மணிநேரங்களுக்கு பிறகு, இன்று (புதன்கிழமை) அதிகாலை ஈரான் மீது அமெரிக்க ராணுவம் தாக்குதல் நடத்தியது. இரு நாடுகளுக்கும் இடையிலான மோதலை முடிவுக்குக் கொண்டுவருவதற்கான இடைக்கால ஒப்பந்தத்திற்கு அச்சுறுத்தலாக அமைந்துள்ள சமீபத்திய மோதல் இதுவாகும்.
இந்தத் தாக்குதல்கள் பல்வேறு ராணுவ தளங்கள் மற்றும் துறைமுக வசதிகளை குறிவைக்கும் என்று அமெரிக்க அதிகாரிகள் தெரிவித்தனர். நீரிணையை முழுமையாக மீண்டும் திறப்பது, சர்ச்சைக்குரிய ஈரானின் அணுசக்தி திட்டத்தை குறைப்பது மற்றும் பிப்ரவரி 28 அன்று தொடங்கிய போருக்கு நிரந்தர முற்றுப்புள்ளி வைப்பது ஆகியவற்றை நோக்கமாகக் கொண்ட பேச்சுவார்த்தைகளுக்கு, இந்தத் தாக்குதல்கள் கூடுதல் சிக்கலை ஏற்படுத்தியுள்ளன.
அமெரிக்க அறிக்கை:
சமூக ஊடகங்களில் வெளியிடப்பட்ட அறிக்கையில், "சர்வதேச நீர்வழியில் அப்பாவி பொதுமக்களால் இயக்கப்படும் வணிக கப்பல்களை குறிவைத்து தாக்கியதற்காகக் கடுமையான விளைவுகளை ஏற்படுத்தும் வகையில்" அமெரிக்க படைகள் இந்த தாக்குதல்களை நடத்தியதாக அமெரிக்க மத்திய கட்டளை மையம் தெரிவித்துள்ளது.
ஈரானின் வான் பாதுகாப்பு அமைப்புகள், கடலோரக் கண்காணிப்பு அமைப்புகள், தரை-வான் ஏவுகணைகள் மற்றும் கப்பல் எதிர்ப்பு ஏவுகணைகள் மற்றும் ட்ரோன்களை ஏவும் தளங்களை அமெரிக்க ராணுவம் குறிவைப்பதாக ஒரு அமெரிக்க அதிகாரி கூறினார். ஈரானியத் துறைமுகங்களும் குறிவைக்கப்படுவதாக அந்த அதிகாரி மேலும் தெரிவித்தார்.
தொடர்கதை:
கெஷ்ம் (Qeshm) மற்றும் பண்டார் அப்பாஸ் (Bandar Abbas) ஆகிய இடங்களில் வெடிசத்தங்கள் கேட்டதாக ஈரானிய அரசு ஊடகங்கள் செய்தி வெளியிட்டன.
கடந்த மாத இறுதியில் கப்பல்கள் மீதான ஈரானிய தாக்குதல்களும் அதற்கு அமெரிக்காவின் பதிலடியும் இதேபோன்று நிகழ்ந்தன; ஆனால், நேட்டோ (NATO) ராணுவ கூட்டணியின் உச்சிமாநாட்டிற்காக அதிபர் டொனால்டு டிரம்ப் துருக்கியில் இருந்தபோது இந்த புதிய தாக்குதல்கள் நடந்தது குறிப்பிடத்தக்கது.