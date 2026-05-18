Iran Oil | அந்த தகவலை நம்பாதீங்க... ஈரான் மீதான எண்ணெய் தடைகளை நீக்க ஒப்புக் கொள்ளவில்லை - அமெரிக்கா விளக்கம்

ஈரானிய எண்ணெய் ஏற்றுமதி மீது விதிக்கப்பட்ட தடைகளுக்கு தற்காலிக விலக்கு அளிக்க அதிபர் டொனால்டு டிரம்ப் நிர்வாகம் முன்மொழிந்ததாக ஈரானிய அரசு ஊடகங்கள் பரப்பிய செய்திகளை அமெரிக்கா மறுத்தது.
சி.என்.பி.சி. செய்தியாளர் மேகன் கசெல்லாவிடம் பேசிய அமெரிக்க அதிகாரி ஒருவர், அமெரிக்கா அத்தகைய விலக்கு எதையும் வழங்கவில்லை என்றும், பரவி வரும் செய்திகள் "பொய்யானவை" என்றும் கூறினார்.
தெஹ்ரானின் தஸ்னிம் செய்தி நிறுவனம் முதலில் வெளியிட்ட செய்திகளின்படி, தெஹ்ரானுடனான தற்போதைய பேச்சுவார்த்தைகளின் ஒரு பகுதியாக, ஈரானிய கச்சா எண்ணெய் ஏற்றுமதி மீதான கட்டுப்பாடுகளை தளர்த்துவது குறித்து வாஷிங்டன் பரிசீலித்து வருவதாக தெரிவிக்கப்பட்டது.
இந்தக் கோரிக்கைகளை தொடர்ந்து, ஐரோப்பிய சந்தைகள் தங்கள் இழப்புகளில் இருந்து மீண்டன; பங்கு சந்தை 600 குறியீடு சுருக்கமாக 0.2% உயர்ந்தது, அதே நேரத்தில் நாஸ்டாக் 100 ஃபியூச்சர்ஸ் கடுமையான சரிவுகளை கண்டது.
அமெரிக்கா தனது மேக்சிமம் பிரெஷர் கொள்கையின் கீழ் ஈரானின் எண்ணெய் துறை மீது கடுமையான பொருளாதார தடைகளை விதித்துள்ளது.
இந்த தடைகள், அமெரிக்க நிறுவனங்கள் ஈரானிய எண்ணெயில் வர்த்தகம் செய்வதை தடை செய்வது மட்டுமின்றி, ஈரானிய கச்சா எண்ணெயை வாங்கும் வெளிநாட்டு நிறுவனங்கள், வங்கிகள் மற்றும் அரசாங்கங்களுக்கு எதிராகவும் தண்டனைகளை விதிப்பதாக அச்சுறுத்துகின்றன.