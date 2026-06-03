உலகம்

பிரதமர் மோடியுடனான நட்பை டிரம்ப் மதிக்கிறார் - அமெரிக்கத் தூதர் செர்ஜியோ கோர்

அமெரிக்க நிறுவனங்கள் இந்தியாவில் தங்கள் இருப்பை அதிகளவில் விரிவுபடுத்தி வருகின்றன.
PM Modi and Trump
Published on

அமெரிக்காவும் இந்தியாவும் இணைந்து பொருளாதார வளர்ச்சியின் அடுத்த கட்டத்தை முன்னெடுத்து செல்லும் நிலையில் உள்ளன என்று இந்தியாவுக்கான அமெரிக்க தூதர் செர்ஜியோ கோர் தெரிவித்தார்.

இரு நாடுகளுக்கும் இடையிலான வர்த்தகம் மற்றும் முதலீட்டின் விரைவான விரிவாக்கத்தைச் சுட்டிக்காட்டி, "அமெரிக்க மற்றும் இந்திய வணிகத் தலைவர்கள் முடிவுகளை எவ்வாறு அடைவது என்பதை அறிவார்கள்," என்று அவர் கூறினார்.

சிட்டி இந்தியா 2026 மாநாட்டின் ஒரு பகுதியாக செய்தியாளர்களிடம் பேசிய கோர், அமெரிக்க-இந்திய உறவை இந்த தலைமுறையின் "வரையறுக்கும் உறவாக" மாற்ற விரும்புவதாகவும், அதிபர் டொனால்டு டிரம்ப் கூட இந்தியாவுடனான உறவையும் பிரதமர் நரேந்திர மோடியுடனான தனது நட்பையும் நம்புவதாகவும், "ஆழ்ந்த மதிப்பு" அளிப்பதாகவும் கூறினார்.

அமெரிக்க நிறுவனங்கள் இந்தியாவில் தங்கள் இருப்பை அதிகளவில் விரிவுபடுத்தி, வேலைவாய்ப்புகளை உருவாக்கி வருவதாக கோர் கூறினார்.

மேலும், நெகிழ்வான விநியோக சங்கிலிகளை கட்டமைக்க வேண்டியதன் அவசியத்தை வலியுறுத்திய அவர், ஏதேனும் ஒரு பிரிவை மட்டுமே அதிகமாக சார்ந்திருப்பது பாதிப்புகளை உருவாக்கக்கூடும் என்றும் எச்சரித்தார்.

டொனால்டு டிரம்ப்
Donald Trump
pm modi
பிரதமர் மோடி
Sergio Gor
செர்ஜியோ கோர்
X

Maalai Malar
www.maalaimalar.com