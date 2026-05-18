PM Modi | ராணுவ மோதல் மூலம் பிரச்சனைகளை தீர்க்க முடியாது - பிரதமர் மோடி

பிரதமர் நரேந்திர மோடி, அவரது நார்வே நாட்டு சகா ஜோனாஸ் கார் ஸ்டோர் நடத்திய விரிவான பேச்சுவார்த்தைகளின் போது, உக்ரைன் மற்றும் மேற்கு ஆசியாவில் நிலவும் பதற்றங்களை பேச்சுவார்த்தை மற்றும் ராஜதந்திரத்தின் மூலம் தீர்க்க வேண்டும் என்று அழைப்பு விடுத்தனர். இதைத் தொடர்ந்து, இந்தியாவும் நார்வேயும் ஒரு பசுமை மூலோபாய கூட்டாண்மையை வலுப்படுத்தியுள்ளன.
தூய்மையான எரிசக்தி, பருவநிலை மாற்றத்தை எதிர்கொள்ளும் திறன், நீலப் பொருளாதாரம், பசுமை கப்பல் போக்குவரத்து, டிஜிட்டல் தொழில்நுட்பம், விண்வெளி மற்றும் ஆர்க்டிக் ஆராய்ச்சி போன்ற துறைகளில் ஒத்துழைப்பை விரிவுபடுத்துவது குறித்து இரு தலைவர்களும் பேச்சுவார்த்தை நடத்தினர்.
"இந்தியாவும் நார்வேயும் விதிமுறைகளின் அடிப்படையிலான ஒழுங்கு, பேச்சுவார்த்தை மற்றும் ராஜதந்திரத்தில் நம்பிக்கை கொண்டுள்ளன. எந்தவொரு பிரச்சினையையும் இராணுவ மோதல் மூலம் தீர்க்க முடியாது என்பதில் நாங்கள் உடன்படுகிறோம்.
உக்ரைனாக இருந்தாலும் சரி, மத்திய கிழக்கு என்றாலும் சரி, மோதல்களுக்கு விரைவில் முற்றுப்புள்ளி வைத்து அமைதியை மீட்டெடுப்பதற்கான ஒவ்வொரு முயற்சிக்கும் நாங்கள் ஆதரவளிக்கிறோம், தொடர்ந்து ஆதரவளிப்போம்," என்று பேச்சுவார்த்தைக்கு பிறகு தொலைக்காட்சியில் ஒளிபரப்பான தனது ஊடக அறிக்கையில் பிரதமர் மோடி கூறினார்.
இன்று, உலகம் நிலையற்ற மற்றும் நிச்சயமற்ற ஒரு காலகட்டத்தைக் கடந்து கொண்டிருக்கிறது. உக்ரைன் ஆகட்டும் அல்லது மேற்கு ஆசியா ஆகட்டும், உலகின் பல பகுதிகள் தொடர்ந்து மோதல்களைச் சந்தித்து வருகின்றன. இத்தகைய நேரத்தில், இந்தியாவும் ஐரோப்பாவும் தங்களது உறவில் ஒரு புதிய பொற்காலத்தில் நுழைகின்றன.
தனது உரையில், பெரும்பாலும் சுற்றுலாப் பயணிகள் உட்பட 26 பேரைக் கொன்ற கடந்த ஆண்டு பஹல்காம் பயங்கரவாதத் தாக்குதலுக்குப் பிறகு இந்தியாவிற்கு ஆதரவளித்ததற்காக நார்வேக்கு பிரதமர் மோடி நன்றி தெரிவித்தார்.