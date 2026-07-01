ஆப்கானிஸ்தானில் சக்திவாய்ந்த நிலநடுக்கம்... ரிக்டரில் 5.5-ஆக பதிவு

ஆப்கானிஸ்தானில் 5.5 ரிக்டர் அளவிலான நிலநடுக்கம் ஏற்பட்டது. இந்த நிலநடுக்கம் இந்திய நேரப்படி இரவு 11:27 மணிக்கு, 173 கிலோமீட்டர் ஆழத்தில் ஏற்பட்டது. நிலநடுக்கத்தை தேசிய நில அதிர்வு ஆய்வு மையம் (NCS) உறுதிப்படுத்தியது.
நிலநடுக்கத்தைத் தொடர்ந்து சேதம் அல்லது உயிரிழப்புகள் குறித்த உடனடித் தகவல்கள் எதுவும் வெளியாகவில்லை.
செஞ்சிலுவைச் சங்கத்தின் கூற்றுப்படி, ஆப்கானிஸ்தானில், குறிப்பாக அதிக செயல்பாடுள்ள நில அதிர்வு மண்டலத்தில் அமைந்துள்ள இந்து குஷ் பகுதியில், அடிக்கடி நிலநடுக்கங்கள் ஏற்படுகின்றன.
இந்திய மற்றும் யூரேசிய புவித்தட்டுக்களின் மோதல் மண்டலத்தில் ஆப்கானிஸ்தான் அமைந்துள்ளதால், அது நிலநடுக்கங்களால் எளிதில் பாதிக்கப்படக்கூடியதாக உள்ளது. மேலும், ஹெராட் பகுதி உட்பட நாட்டின் சில பகுதிகள் வழியாக ஒரு பெரிய புவிப்பிளவு கோடும் செல்கிறது.
நிலநடுக்கங்கள், நிலச்சரிவுகள் மற்றும் பருவகால வெள்ளப்பெருக்குகள் உள்ளிட்ட இயற்கை பேரழிவுகளால் ஆப்கானிஸ்தான் மிகவும் பாதிக்கப்படக்கூடிய நிலையில் உள்ளது என்று ஐக்கிய நாடுகள் மனிதாபிமான விவகாரங்களுக்கான ஒருங்கிணைப்பு அலுவலகம் (UNOCHA) குறிப்பிடுகிறது.
தொடர்ச்சியான நில அதிர்வுகள், பல தசாப்த கால மோதல்கள் மற்றும் குறைந்த வளர்ச்சியுடன் ஏற்கனவே போராடி வரும் சமூகங்களின் நிலைமையை மேலும் மோசமாக்குகின்றன. இதனால், பல அதிர்ச்சிகளைத் தாங்கிக்கொள்ளும் மீள்திறன் அவர்களிடம் மிகக் குறைவாகவே உள்ளது.
இதற்கிடையில், கடந்த வாரம் வெனிசுலாவில் ஏற்பட்ட பயங்கர இரட்டை நிலநடுக்கத்தில் 1,900-க்கும் மேற்பட்டோர் உயிரிழந்ததை அடுத்து, அங்கு மீட்பு மற்றும் நிவாரணப் பணிகள் தொடர்ந்து நடைபெற்று வருவதாக அதிகாரப்பூர்வ வட்டாரங்கள் தெரிவித்துள்ளதாக சிஎன்என் செய்தி வெளியிட்டுள்ளது.