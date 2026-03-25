சென்னையில் ஸ்ட்ராங்காக இருக்கும் திமுக... போட்டியாக வந்த தவெக!

தமிழ்நாடு அரசியலில் வரவிருக்கும் 2026 சட்டமன்றத் தேர்தலில் ஆளும் திமுக மற்றும் பிரதான எதிர்க்கட்சியான அதிமுக இடையே பலத்த போட்டி நிலவும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
நடிகர் விஜய்யின் தமிழக வெற்றிக் கழகம் களமிறங்கியுள்ள போதிலும், பிரதான போட்டி என்னவோ திராவிட ஜாம்பவான்களுக்கு இடையேதான் இருக்கும் என்று அரசியல் விமர்சகர்கள் கருதுகின்றனர்.
இருப்பினும், இளைஞர்களிடையே தவெகவிற்கு ஓரளவு ஆதரவு பெருகி வருவதாகவும் ஒரு சில கணிப்புகள் தெரிவிக்கின்றன.
இந்நிலையில் தேர்தலை முன்னிட்டு மாலைமலர் தரப்பில் மக்களிடையே கருத்துகள் கேட்கப்பட்டு வருகிறது. அதில் சென்னையில் பெரும்பாலும் திமுகவிற்கே அதிக ஆதரவு உள்ளது.
அந்த வகையில் வட சென்னையின் திருவொற்றியூர் பகுதியில் உள்ள விம்கோ நகர் மக்களிடம் பேசியதில், அவர்களில் பெரும்பாலானோர் திமுகவிற்கே தங்கள் ஆதரவை தெரிவித்துள்ளனர். அப்பகுதியில் இரண்டாம் இடத்தில் தவெக உள்ளது.