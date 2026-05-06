நிலையான ஆட்சியை த.வெ.க அமைக்க உதவுகிறோம்- காங்கிரஸ் எம்.பி. கார்த்தி சிதம்பரம்

தவெக-விற்கு காங்கிரஸ் கட்சி ஆதரவளிக்கும் முடிவு குறித்துப் காங்கிரஸ் நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் கார்த்தி சிதம்பரம் பேசினார்.
அப்போது அவர் கூறியதாவது:-
தவெக-வின் தலைமையில் அமையவுள்ள ஓர் அரசிற்கு ஆதரவளிக்க காங்கிரஸ் கட்சி முடிவு செய்துள்ளது. தவெக 108 இடங்களைக் கைப்பற்றியுள்ளது. தவெக-வின் தலைமையில் ஓர் ஆட்சி அமைய வேண்டும் என்று தமிழ்நாட்டு மக்கள் விரும்புகின்றனர்.
தற்போது, ஆட்சி அமைப்பதற்குத் தேவையான பெரும்பான்மையை உறுதிப்படுத்தும் பொறுப்பு தவெகவிடம் உள்ளது. இதற்காக அவர்கள் முறையாகக் காங்கிரஸ் கட்சியை அணுகியுள்ளனர்.
கட்சியின் அனைத்து உரிய மன்றங்களிலும் இது குறித்து விரிவாக விவாதிக்கப்பட்டது. தமிழ்நாட்டு மக்கள் ஒரு மாற்றத்தை விரும்புகிறார்கள் என்றும், அந்த மாற்றம் தவெக-வின் தலைமையில் அமைவதோடு ஒரு மதச்சார்பற்ற கூட்டணியாகவும் திகழ வேண்டும் என்றும் நாங்கள் உறுதியாக நம்புகிறோம்.
எனவே, ஒருமனதாக, தவெக-வின் தலைமையில் அமையவுள்ள அரசிற்கு ஆதரவளிக்கக் காங்கிரஸ் கட்சி முடிவு செய்துள்ளது.
தமிழ்நாட்டு மக்கள் ஒரு மதச்சார்பற்ற கூட்டணியையே விரும்புகிறார்கள் என்பதில் அவர்கள் மிகவும் தெளிவாக உள்ளனர் என்று நான் கருதுகிறேன். ஆகையால், தமிழ்நாட்டில் ஒரு மதச்சார்பற்ற மற்றும் நிலையான ஆட்சியை அமைப்பதற்குத் தேவையான உதவிகளையும் ஒத்துழைப்பையும் மட்டுமே நாங்கள் தவெக-விற்கு வழங்கி வருகிறோம்.
தமிழ்நாட்டு மக்கள் ஒரு மாற்றத்திற்காகவே வாக்களித்துள்ளனர். அவர்களின் இந்தத் தீர்ப்பை நாம் ஏற்றுக்கொண்டே ஆக வேண்டும்.
1967-ஆம் ஆண்டு முதல் மாறி மாறி ஆட்சி செய்து வரும் இரண்டு முதன்மையான திராவிடக் கட்சிகளிடமிருந்து ஒரு மாற்றத்தை அவர்கள் எதிர்பார்த்தனர். குறிப்பாக இளைஞர்கள் மிகவும் உறுதியான முறையில் தங்கள் வாக்குகளைப் பதிவு செய்துள்ளனர்.
எனவே, இவையனைத்தையும் நாம் கருத்தில் கொள்ள வேண்டும். மக்கள் வழங்கியுள்ள இந்தத் தேர்தல் தீர்ப்பை நாம் மதித்து நடக்க வேண்டும். இந்தத் தேர்தல் தீர்ப்பும் ஒரு மாற்றத்தையே வலியுறுத்துகின்றன.
அதாவது, அந்த இரண்டு முதன்மையான திராவிடக் கட்சிகளில் ஒன்றின் தலைமையில் அமையாத ஒரு புதிய ஆட்சியின் மாற்றத்தையே அவை கோருகின்றன.
இது ஒன்றும் வழக்கத்திற்கு மாறான செயல் அல்ல. தேர்தல்களில் கட்சிகள் தனித்தனியாகப் போட்டியிடுவது வழக்கம்; தேர்தல் முடிவுகள் வெளியான பிறகு, எந்தவொரு அரசியல் கூட்டணிக்கும் முழுமையான பெரும்பான்மை கிடைக்காத சூழல் நிலவினால், ஒன்றுக்கொன்று எதிராகப் போட்டியிட்ட பிற அரசியல் கட்சிகள் ஒன்றிணைவதுண்டு. ஐரோப்பிய நாடுகளில் இது மிகவும் சாதாரணமாக நிகழும் ஒரு நிகழ்வாகும்.
ஜெர்மனி, நெதர்லாந்து மற்றும் பெல்ஜியம் போன்ற நாடுகளில் இது தொடர்ந்து நடைபெற்று வருகிறது. சில நாடுகளில், ஆட்சி அமைப்பதற்கான ஒரு செயல்படும் கூட்டணியை உருவாக்குவதற்குப் பல மாதங்கள் கூட ஆகலாம். அரசியல் கட்சிகளை அணுகும் முயற்சியில், தவெக தற்போது மிகவும் தீவிரத்துடனும் நேர்மையுடனும் செயல்பட்டு வருவதாக நான் கருதுகிறேன்.
ஒரு மதச்சார்பற்ற அரசியல் கூட்டணியை உருவாக்க வேண்டும் என்பதில் அவர்கள் மிகவும் தெளிவாக உள்ளனர் என்றும், அவர்களின் இந்த அணுகுமுறை விரைவில் நல்ல பலனைத் தரும் என்றும் நான் நம்புகிறேன்.
அவர்களின் இந்த அணுகுமுறையின் அடிப்படையிலும், கட்சிக்குள்ளான அனைத்து உரிய மன்றங்களிலும் முறையான கலந்தாய்வுகளை மேற்கொண்ட பிறகே, நாங்கள் எங்கள் ஆதரவை அவர்களுக்கு வழங்கியுள்ளோம்.
இவ்வாறு அவர் கூறினார்.