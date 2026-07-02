இடைத்தேர்தலில் மதிமுக போட்டியிடாது - வைகோ உறுதி

தமிழகத்தில் திருச்சி கிழக்கு, மதுராந்தகம், தாராபுரம், அம்பாசமுத்திரம், பெருந்துறை, விராலிமலை, கரூர் ஆகிய 7 தொகுதிகள் காலியாக உள்ளன. இந்த 7 தொகுதிகளுக்கான இடைத்தேர்தல் எப்போது என்ற எதிர்பார்ப்பு அரசியல் கட்சிகள் இடையே எழுந்துள்ளது.
இந்நிலையில் நெல்லையில் மதிமுக பொதுச்செயலாளர் வைகோ செய்தியாளர்களுக்கு பேட்டி அளித்தார். அப்போது, இடைத்தேர்தலில் மதிமுக போட்டியிடாது என்று தெரிவித்துள்ளார். தொடர்ந்து அவர் கூறியதாவது:
* தவெக கூட்டணி வெற்றி பெறுவதற்கு மதிமுக முழு மூச்சாக உழைக்கும்.
* ரூ.35 கோடி பேரம் பேசப்பட்ட விவகாரம் தமிழ்நாட்டில் இதுவரை நடக்காத அரசியல் மோசடி.
இவ்வாறு அவர் கூறினார்.