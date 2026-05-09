GOLD PRICE TODAY | தங்கம், வெள்ளி விலை - இன்றைய நிலவரம்

தங்கம் விலையில் ஏற்றம்-இறக்கம் தொடர்ந்து கொண்டே இருக்கிறது. கடந்த 4-ந்தேதி விலையில் மாற்றம் இல்லாமல் இருந்தது.
கடந்த 5-ந்தேதி கிராமுக்கு ரூ.180 குறைந்து ஒரு கிராம் ரூ.13 ஆயிரத்து 820-க்கும், சவரனுக்கு ரூ.1,440 குறைந்து ஒரு சவரன் ரூ. 1 லட்சத்து 10 ஆயிரத்து 560-க்கும் விற்பனையானது. இதனைத் தொடர்ந்து 6-ந்தேதி ஒரே நாளில் 2 முறை விலை ஏற்றம் கண்டது. காலை நேர நிலவரப்படி, கிராமுக்கு ரூ.230-ம், சவரனுக்கு ரூ.1,840-ம் உயர்ந்தது. பின்னர் மாலை கூடுதலாக கிராமுக்கு ரூ.50-ம், சவரனுக்கு ரூ.400-ம் அதிகரித்தது.
கடந்த 7-ந்தேதி தங்கம் விலை சவரனுக்கு ரூ.400 உயர்ந்து ரூ.1,13,200-க்கும், கிராமுக்கு ரூ.50 உயர்ந்து ரூ.14,150-க்கு விற்பனை செய்யப்பட்டது. நேற்று தங்கம் விலையில் மாற்றம் இல்லாததால் அதே விலையில் விற்பனையானது.
இந்நிலையில் சென்னையில் இன்று 22 கேரட் ஆபரணத் தங்கத்தின் விலையில் இன்றும் மாற்றம் இல்லை. தங்கம் விலை ஒரு சவரன் ரூ.1,13,200-க்கும், ஒரு கிராம் ரூ.14,150-க்கும் விற்பனை செய்யப்படுகிறது.
வெள்ளி விலையிலும் இன்று மாற்றம் இல்லை. ஒரு கிராம் வெள்ளி ரூ.280-க்கும், பார் வெள்ளி 2 லட்சத்து 80 ஆயிரம் ரூபாய்க்கும் விற்பனை செய்யப்படுகிறது.
08-05-2026- ஒரு பவுன் (22 காரட்) ரூ.1,13,200
07-05-2026- ஒரு பவுன் (22 காரட்) ரூ.1,13,200
06-05-2026- ஒரு பவுன் (22 காரட்) ரூ.1,12,800
05-05-2026- ஒரு பவுன் (22 காரட்) ரூ.1,10,560
04-05-2026- ஒரு பவுன் (22 காரட்) ரூ.1,12,000
08-05-2026- ஒரு கிராம் ரூ.280
07-05-2026- ஒரு கிராம் ரூ.275
06-05-2026- ஒரு கிராம் ரூ.275
05-05-2026- ஒரு கிராம் ரூ.265
04-05-2026- ஒரு கிராம் ரூ.270