GOLD PRICE TODAY | தங்கம் விலை மீண்டும் உயர்வு - எவ்வளவு தெரியுமா?

தங்கம் விலை ஒரு நாள் ஏறுவதும், மறுநாள் இறங்குவதுமான நிலையில் இருக்கிறது. அந்தவகையில் நேற்று முன்தினம் விலை அதிகரித்து இருந்த சூழலில், நேற்று விலை குறைந்து இருந்தது.
அதன்படி, நேற்று முன்தினம் ஒரு கிராம் ரூ.13 ஆயிரத்து 990-க்கும், ஒரு சவரன் ரூ.1 லட்சத்து 11 ஆயிரத்து 920-க்கும் விற் பனை செய்யப்பட்டது. நேற்றைய நிலவரப்படி, கிராமுக்கு ரூ.130-ம், சவரனுக்கு ரூ.1,040-ம் குறைந்து ஒரு கிராம் ரூ.13 ஆயிரத்து 860-க்கும். ஒரு சவரன் ரூ.1 லட்சத்து 10 ஆயிரத்து 880-க்கும் விற்பனை செய்யப்பட்டது.
இந்நிலையில் சென்னையில் இன்று 22 கேரட் ஆபரணத் தங்கத்தின் விலை சவரனுக்கு ரூ.2,720 உயர்ந்து ரூ.1,13,600-க்கு விற்பனை செய்யப்படுகிறது. தங்கம் விலை கிராமுக்கு ரூ.340 உயர்ந்து ரூ.14,200-க்கு விற்பனை செய்யப்படுகிறது.
தங்கத்தை போன்று வெள்ளி விலையும் இன்று உயர்ந்துள்ளது. வெள்ளி விலை கிராமுக்கு ரூ.10 உயர்ந்து ஒரு கிராம் வெள்ளி ரூ.265-க்கும், பார் வெள்ளி 2 லட்சத்து 65 ஆயிரம் ரூபாய்க்கும் விற்பனை செய்யப்படுகிறது.
07-04-2026- ஒரு பவுன் (22 காரட்) ரூ.1,10,880
06-04-2026- ஒரு பவுன் (22 காரட்) ரூ.1,11,920
05-04-2026- ஒரு பவுன் (22 காரட்) ரூ.1,11,600
04-04-2026- ஒரு பவுன் (22 காரட்) ரூ.1,11,600
03-04-2026- ஒரு பவுன் (22 காரட்) ரூ.1,10,800
07-04-2026- ஒரு கிராம் ரூ.255
06-04-2026- ஒரு கிராம் ரூ.260
05-04-2026- ஒரு கிராம் ரூ.255
04-04-2026- ஒரு கிராம் ரூ.255
03-04-2026- ஒரு கிராம் ரூ.255