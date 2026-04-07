GOLD PRICE TODAY : ஏறிய வேகத்தில் மீண்டும் இறங்கிய தங்கம் விலை - இன்றைய நிலவரம்

வெள்ளி விலையில் இன்று மாற்றம் இல்லை.
கடந்த வாரம் ஆபரணத்தங்கத்தின் விலை ஏற்ற, இறக்கம் காணப்பட்ட நிலையில் வார இறுதி நாளில் உயர்ந்து ஒரு கிராம் தங்கம் ரூ.13,950-க்கும் சவரனுக்கு 800 ரூபாய் உயர்ந்து ஒரு சவரன் ஒரு லட்சத்து 11ஆயிரத்து 600 ரூபாய்க்கு விற்பனையானது.

நேற்று காலையில் அதிரடியாக குறைந்த தங்கம் விலை மீண்டும் மாலையில் உயர்ந்தது. நேற்று காலையில் கிராமுக்கு 140 ரூபாய் குறைந்து ஒரு கிராம் ரூ.13,810-க்கும், சவரனுக்கு ரூ.1,120 குறைந்து ரூ.1,10,480-க்கும் விற்பனையானது. இதையடுத்து தங்கம் விலை மாலையில் மீண்டும் உயர்ந்தது. கிராமுக்கு ரூ.180 அதிகரித்து ரூ.13,990 ரூபாய்க்கும், சவரனுக்கு ரூ.1,440 உயர்ந்து ரூ. 1,11,920-க்கும் விற்பனையானது.

இந்நிலையில் சென்னையில் இன்று 22 கேரட் ஆபரணத் தங்கத்தின் விலை சவரனுக்கு ரூ.1,040 குறைந்து ரூ.1,10,880-க்கு விற்பனை செய்யப்படுகிறது. தங்கம் விலை கிராமுக்கு ரூ.130 குறைந்து ரூ.13,860-க்கு விற்பனை செய்யப்படுகிறது.

வெள்ளி விலையில் இன்று மாற்றம் இல்லை. ஒரு கிராம் வெள்ளி ரூ.260-க்கும், பார் வெள்ளி 2 லட்சத்து 60 ஆயிரம் ரூபாய்க்கும் விற்பனை செய்யப்படுகிறது.

கடைசி ஐந்து நாள் தங்கம் விலை நிலவரம்:-

06-04-2026- ஒரு பவுன் (22 காரட்) ரூ.1,11,920

05-04-2026- ஒரு பவுன் (22 காரட்) ரூ.1,11,600

04-04-2026- ஒரு பவுன் (22 காரட்) ரூ.1,11,600

03-04-2026- ஒரு பவுன் (22 காரட்) ரூ.1,10,800

02-04-2026- ஒரு பவுன் (22 காரட்) ரூ.1,10,000

கடைசி ஐந்து நாள் வெள்ளி விலை நிலவரம்:-

06-04-2026- ஒரு கிராம் ரூ.260

05-04-2026- ஒரு கிராம் ரூ.255

04-04-2026- ஒரு கிராம் ரூ.255

03-04-2026- ஒரு கிராம் ரூ.255

02-04-2026- ஒரு கிராம் ரூ.255

