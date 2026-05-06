GOLD PRICE TODAY | தங்கம் விலை அதிரடி உயர்வு - இன்றைய நிலவரம்

தங்கம் விலை ஏற்ற-இறக்கத்துடன் நீடித்த நிலையில், நேற்று முன்தினம் விலை மாற்றம் இல்லாமல் இருந்தது. இதனைத்தொடர்ந்து நேற்று விலை குறைந்து காணப்பட்டது. நேற்று முன்தினம் ஒரு கிராம் ரூ.14 ஆயிரத்துக்கும், ஒரு சவரன் ரூ.1 லட்சத்து 12 ஆயிரத்துக்கும் விற்கப்பட்டது. நேற்றைய நிலவரப்படி, கிராமுக்கு ரூ.180-ம், சவரனுக்கு ரூ.1,440-ம் குறைந்து, ஒரு கிராம் ரூ.13 ஆயிரத்து 820-க்கும், ஒரு சவரன் ரூ.1 லட்சத்து 10 ஆயிரத்து 560-க்கும் விற்பனை செய்யப்பட்டது.
இந்நிலையில் சென்னையில் இன்று 22 கேரட் ஆபரணத் தங்கத்தின் விலை சவரனுக்கு ரூ.1,440 உயர்ந்து ரூ.1,12,400-க்கு விற்பனை செய்யப்படுகிறது. தங்கம் விலை கிராமுக்கு ரூ.230 உயர்ந்து ரூ.14,050-க்கு விற்பனை செய்யப்படுகிறது.
தங்கத்தை போன்று வெள்ளி விலையும் இன்று உயர்ந்துள்ளது. வெள்ளி விலை கிராமுக்கு ரூ.5 உயர்ந்து ஒரு கிராம் வெள்ளி ரூ.270-க்கும், பார் வெள்ளி 2 லட்சத்து 70 ஆயிரம் ரூபாய்க்கும் விற்பனை செய்யப்படுகிறது.
05-05-2026- ஒரு பவுன் (22 காரட்) ரூ.1,10,560
04-05-2026- ஒரு பவுன் (22 காரட்) ரூ.1,12,000
03-05-2026- ஒரு பவுன் (22 காரட்) ரூ.1,12,000
02-05-2026- ஒரு பவுன் (22 காரட்) ரூ.1,12,000
01-05-2026- ஒரு பவுன் (22 காரட்) ரூ.1,11,360
05-05-2026- ஒரு கிராம் ரூ.265
04-05-2026- ஒரு கிராம் ரூ.270
03-05-2026- ஒரு கிராம் ரூ.270
02-05-2026- ஒரு கிராம் ரூ.270
01-05-2026- ஒரு கிராம் ரூ.265