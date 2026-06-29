GOLD PRICE TODAY: வார தொடக்கத்தில் குறைந்த தங்கம் விலை - எவ்வளவு தெரியுமா?

தங்கம் விலை கடந்த 27-ந்தேதி சவரனுக்கு ரூ.560 அதிகரித்து ரூ.1,06,960-க்கும், கிராமுக்கு ரூ.70 அதிகரித்து ரூ.13,370-க்கும் விற்பனையானது. நேற்று ஒரு சவரன் 1,06,960-க்கும், ஒரு கிராம் ரூ.13,370-க்கும் விற்பனையானது.
இந்நிலையில் சென்னையில் இன்று 22 கேரட் ஆபரணத் தங்கத்தின் விலை சவரனுக்கு ரூ.560 குறைந்து ரூ.1,06,400-க்கு விற்பனை செய்யப்படுகிறது. தங்கம் விலை கிராமுக்கு ரூ.70 குறைந்து ரூ.13,300-க்கு விற்பனை செய்யப்படுகிறது.
வெள்ளி விலையில் இன்று மாற்றம் இல்லை. ஒரு கிராம் வெள்ளி ரூ.245-க்கும், பார் வெள்ளி 2 லட்சத்து 45 ஆயிரம் ரூபாய்க்கும் விற்பனை செய்யப்படுகிறது.
28-06-2026- ஒரு பவுன் (22 காரட்) ரூ.1,06,960
27-06-2026- ஒரு பவுன் (22 காரட்) ரூ.1,06,960
26-06-2026- ஒரு பவுன் (22 காரட்) ரூ.1,06,400
25-06-2026- ஒரு பவுன் (22 காரட்) ரூ.1,05,120
24-06-2026- ஒரு பவுன் (22 காரட்) ரூ.1,06,800
28-06-2026- ஒரு கிராம் ரூ.245
27-06-2026- ஒரு கிராம் ரூ.245
26-06-2026- ஒரு கிராம் ரூ.245
25-06-2026- ஒரு கிராம் ரூ.230
24-06-2026- ஒரு கிராம் ரூ.240