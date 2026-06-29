தமிழக செய்திகள்

GOLD PRICE TODAY: வார தொடக்கத்தில் குறைந்த தங்கம் விலை - எவ்வளவு தெரியுமா?

வெள்ளி விலையில் இன்று மாற்றம் இல்லை.
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தங்கம் விலை கடந்த 27-ந்தேதி சவரனுக்கு ரூ.560 அதிகரித்து ரூ.1,06,960-க்கும், கிராமுக்கு ரூ.70 அதிகரித்து ரூ.13,370-க்கும் விற்பனையானது. நேற்று ஒரு சவரன் 1,06,960-க்கும், ஒரு கிராம் ரூ.13,370-க்கும் விற்பனையானது.

தங்கம் விலை

இந்நிலையில் சென்னையில் இன்று 22 கேரட் ஆபரணத் தங்கத்தின் விலை சவரனுக்கு ரூ.560 குறைந்து ரூ.1,06,400-க்கு விற்பனை செய்யப்படுகிறது. தங்கம் விலை கிராமுக்கு ரூ.70 குறைந்து ரூ.13,300-க்கு விற்பனை செய்யப்படுகிறது.

வெள்ளி விலை

வெள்ளி விலையில் இன்று மாற்றம் இல்லை. ஒரு கிராம் வெள்ளி ரூ.245-க்கும், பார் வெள்ளி 2 லட்சத்து 45 ஆயிரம் ரூபாய்க்கும் விற்பனை செய்யப்படுகிறது.

கடைசி ஐந்து நாள் தங்கம் விலை நிலவரம்:-

28-06-2026- ஒரு பவுன் (22 காரட்) ரூ.1,06,960

27-06-2026- ஒரு பவுன் (22 காரட்) ரூ.1,06,960

26-06-2026- ஒரு பவுன் (22 காரட்) ரூ.1,06,400

25-06-2026- ஒரு பவுன் (22 காரட்) ரூ.1,05,120

24-06-2026- ஒரு பவுன் (22 காரட்) ரூ.1,06,800

கடைசி ஐந்து நாள் வெள்ளி விலை நிலவரம்:-

28-06-2026- ஒரு கிராம் ரூ.245

27-06-2026- ஒரு கிராம் ரூ.245

26-06-2026- ஒரு கிராம் ரூ.245

25-06-2026- ஒரு கிராம் ரூ.230

24-06-2026- ஒரு கிராம் ரூ.240

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