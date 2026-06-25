தமிழக செய்திகள்

GOLD PRICE TODAY: தங்கம் விலை அதிரடி சரிவு - இன்றைய நிலவரம்

தங்கத்தை போல வெள்ளி விலையும் இன்று குறைந்துள்ளது.
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தங்கம் விலை இந்த ஆண்டின் தொடக்கத்தில் இருந்து விலை அதிகரித்து கொண்டே வந்தது. அந்த வகையில் கடந்த ஜனவரி மாதம் ஒரு கிராம் ரூ.13 ஆயிரத்து 450-க்கும். ஒரு சவரன் ரூ.1 லட்சத்து 7 ஆயிரத்து 600-க்கும் விற்கப்பட்டது.

அதன் பின்னர் மேலும் விலை அதிகரித்து, பின்னர் குறைந்து மார்ச் மாதம் 23-ந்தேதி ஒரு கிராம் ரூ.13 ஆயிரத்து 340-க்கும், ஒரு சவரன் ரூ.1 லட்சத்து 6 ஆயிரத்து 720-க்கும் விற்பனை ஆனது.

இதனையடுத்து விலை தொடர்ந்து ஏற்றம் கண்டது. இப்படியாக விலை எகிறி வந்து, இம்மாதத்தின் தொடக்கத்தில் அதாவது 1-ந்தேதி ஒரு கிராம் ரூ.14 ஆயிரத்து 500-க்கும், ஒரு சவரன் ரூ.1 லட்சத்து 16 ஆயிரத்துக்கும் விற்கப்பட்டது.

தங்கம் விலை சரிவு

அதனைத்தொடர்ந்து விலை சரிந்து, கடந்த 15-ந்தேதி ஏறுமுகத்துக்கு சென்று மீண்டும் இறங்கி வருகிறது. அதன் தொடர்ச்சியாக நேற்றும் விலை சரிந்திருந்தது.

நேற்று முன்தினம் ஒரு கிராம் ரூ.13 ஆயிரத்து 560-க்கும், ஒரு சவரன் ரூ.1 லட்சத்து 8 ஆயிரத்து 480-க்கும் விற்கப்பட்ட நிலையில், நேற்றைய நிலவரப்படி, கிராமுக்கு ரூ.210-ம், சவரனுக்கு ரூ.1,680-ம் சரிந்து, ஒரு கிராம் ரூ.13 ஆயிரத்து 350-க்கும், ஒரு சவரன் ரூ.1 லட்சத்து 6 ஆயிரத்து 800-க்கும் விற்பனை செய்யப்பட்டது.

சவரனுக்கு ரூ.1,680 சரிவு

இந்நிலையில் சென்னையில் இன்று 22 கேரட் ஆபரணத் தங்கத்தின் விலை சவரனுக்கு ரூ.1,680 குறைந்து ரூ.1,05,120-க்கு விற்பனை செய்யப்படுகிறது. தங்கம் விலை கிராமுக்கு ரூ.210 குறைந்து ரூ.13,140-க்கு விற்பனை செய்யப்படுகிறது.

வெள்ளி விலை

தங்கத்தை போல வெள்ளி விலையும் இன்று குறைந்துள்ளது. வெள்ளி விலை கிராமுக்கு ரூ.10 குறைந்து ஒரு கிராம் ரூ.230-க்கும், பார் வெள்ளி 2 லட்சத்து 30 ஆயிரம் ரூபாய்க்கும் விற்பனை செய்யப்படுகிறது. கடந்த 10 நாட்களில் மட்டும் தங்கம் விலை சவரனுக்கு ரூ.7 ஆயிரத்து 360-ம் குறைந்துள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது.

கடைசி ஐந்து நாள் தங்கம் விலை நிலவரம்:-

24-06-2026- ஒரு பவுன் (22 காரட்) ரூ.1,06,800

23-06-2026- ஒரு பவுன் (22 காரட்) ரூ.1,08,480

22-06-2026- ஒரு பவுன் (22 காரட்) ரூ.1,08,800

21-06-2026- ஒரு பவுன் (22 காரட்) ரூ.1,08,800

20-06-2026- ஒரு பவுன் (22 காரட்) ரூ.1,08,800

கடைசி ஐந்து நாள் வெள்ளி விலை நிலவரம்:-

24-06-2026- ஒரு கிராம் ரூ.240

23-06-2026- ஒரு கிராம் ரூ.250

22-06-2026- ஒரு கிராம் ரூ.255

21-06-2026- ஒரு கிராம் ரூ.255

20-06-2026- ஒரு கிராம் ரூ.255

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